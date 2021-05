EU ni naročila novih cepiv AstraZenece

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Naročila po juniju nismo obnovili. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je evropski komisar za notranji trg Thierry Breton dejal za radio France Inter in dodal, da je AstraZeneca "zelo dobro cepivo". Zato ni izključil novega naročila cepiv AstraZenece v prihodnosti, so poročali mediji.

Vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu Roman Jerala je za Televizijo Slovenija komentiral, da gre za dobro potezo Evropske komisije. Dodal je, da so skrbi cepljenih s prvim odmerkom cepiva AstraZenece odveč, saj bodo vsi dobili tudi drugi odmerek tega cepiva. "Zato se tudi prvo cepljenje z AstraZenece preusmerja na druga cepiva," je dodal.

Evropska komisija je sicer pred dvema tednoma sprožila sodni postopek proti AstraZeneci zaradi nespoštovanja pogodbe, saj proizvajalec ni dobavil dovolj cepiv in ni predstavil načrta za zagotavljanje dobave.

V EU so medtem s podjetjema Pfizer in BioNTech sklenili novo pogodbo, po kateri bo EU med letoma 2021 in 2023 prejela 1,8 milijarde odmerkov njunega cepiva. Komisar Breton je danes povedal, da je bila cena za drugo generacijo cepiv nekoliko višja, a natančne številke ni želel razkriti.