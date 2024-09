EU članicam: Ukrajini dostavite milijon kosov streliva

Evropski poslanci v resoluciji, ki so jo potrdili s 425 glasovi za, 131 proti in 63 vzdržanimi, opozarjajo, da brez odprave omejitev Ukrajina ne more v celoti uresničevati svoje pravice do samoobrambe. V luči tega zahtevajo, da članice EU odpravijo omejitve, ki Ukrajini preprečujejo uporabo zahodnih oborožitvenih sistemov proti legitimnim vojaškim ciljem v Rusiji.

Članice pozivajo, naj izpolnijo svoje zaveze

Prepričani so, da lahko pomanjkljiva dobava streliva in omejitve njegove uporabe izničijo učinek dosedanjih prizadevanj. Ob tem vse članice pozivajo, naj izpolnijo svoje zaveze iz marca lani, da Ukrajini dostavijo milijon kosov streliva, ter pospešijo dobavo orožja, sistemov zračne obrambe in streliva.

Poslanci prav tako menijo, da bi se morale članice EU in Nata zavezati k letni vojaški podpori Ukrajine v višini najmanj 0,25 odstotka svojega BDP, so sporočili iz parlamenta.

Pozvali so tudi k razširitvi sankcij proti Rusiji

Evropski parlament je v resoluciji pozval tudi k razširitvi sankcij proti Rusiji, Belorusiji ter državam in subjektom zunaj EU, ki Rusiji zagotavljajo vojaško tehnologijo in tehnologijo z dvojno rabo. Obsodil je nedavni prenos balističnih raket iz Irana v Rusijo ter se zavzel za zaostritev sankcij proti Teheranu in Severni Koreji zaradi njune podpore ruski invaziji na Ukrajino.

Poslanci hkrati želijo, da EU in podobno misleči partnerji vzpostavijo pravno ureditev za zaplembo ruskega državnega premoženja, ki ga je EU zamrznila, in za uporabo tega premoženja v okviru prizadevanj za poravnavo škode, ki jo je utrpela Ukrajina.