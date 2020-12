Erdogan si želi, da bi se Francija čim prej "znebila Macrona"

Recep Tayyip Erdogan in Emmanuel Macron sta že nekaj časa vpletena v spore na precej osebni ravni, ki se odražajo tudi v napetih odnosih med državama. Francija in Turčija si tako zelo jasno stojita nasproti, kar zadeva razmere v Libiji, v vzhodnem Sredozemlju in glede Gorskega Karabaha, spomni STA.

Erdogan za pregled Macronovega duševnega zdravja

Razmere so se začele dodatno zapletati po terorističnem napadu na francoskega učitelja zgodovine, ko je Macron napovedal okrepljen boj proti islamskemu ekstremizmu. To so v islamskem svetu razumeli kot napad na islam in vrstili so se pozivi k bojkotu francoskih izdelkov in vsega francoskega. Med glavnimi podpihovalci tega pa je bil Erdogan, ki je večkrat "predlagal", da bi bilo treba preveriti Macronovo duševno zdravje, poroča STA.

Danes je po petkovih molitvah v Istanbulu novinarjem izjavil še, da bi se morala Francija "znebiti" Macrona tudi zato, "ker se sicer ne bo mogla znebiti rumenih jopičev", torej protestnega gibanja, ki se je v Franciji začelo širiti pred dvema letoma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"In rumeni jopiči bi se pozneje lahko spremenili v rdeče jopiče," je še dodal turški predsednik. Ni sicer pojasnil, kaj naj bi to pomenilo, še sklene STA.