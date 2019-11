Erdogan napadel "možgansko mrtvega" Macrona

"Najprej si preglej lastno možgansko smrt. Tovrstne izjave dajejo taki, ki so sami v stanju možganske smrti," je dejal Erdogan v nagovoru javnosti. Kot je dejal, bo to prihodnji teden na vrhu Nata v Londonu povedal tako Macronu kot ostalim voditeljem članic zavezništva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški predsednik se je na ta način odzval na ocene Macrona, da je Nato "možgansko mrtev", ker se Turčija ni posvetovala z zavezniki glede posega na severu Sirije. Poleg tega so to omogočile ZDA, ko so se umaknile z območja in zapustile sirske Kurde, ključne zaveznike v boju proti džihadistom Islamske države, ki pa jih Erdogan označuje za teroriste. Macron je tovrsten razvoj dogodkov označil za resno strateško in politično težavo Nata.

Erdogan kar stresal kritike

Erdogan se pri očitkih na račun francoskega predsednika ni ustavljal. "Znaš se postavljati, vendar pa še vedno ne znaš primerno plačevati za Nato. Si začetnik," je dejal.

Foto: Reuters "Verjemite mi, Macron je zelo neizkušen. Pojma nima, kaj je to boj proti terorizmu. Zato so rumeni jopiči zasedli Francijo," je po poročanju AFP še dodal turški predsednik.

Prav tako je zavrnil kritike Macrona glede turške ofenzive na severu Sirije. Poudaril je, da ima Turčija pravico do posredovanja v Siriji, saj da delita skupno mejo.

"Kaj pa tebe briga Sirija? Skači gor in dol, kolikor hočeš. Ampak boš moral prej ali slej spoštovati pravico Turčije, da se bori proti terorizmu. Druge poti ni," je po poročanju AFP še dejal Erdogan.

Na zagovor je moral turški veleposlanik v Parizu

Macron je namreč močno nasprotoval turškemu vojaškemu posredovanju proti Kurdom na severu Sirije. Kot je dejal, to ogroža skupni boj koalicije proti IS, katere del je tudi zveza Nato.

Francoska vlada je v odzivu na Erdoganove besede napovedala, da bo na pogovor poklicala turškega veleposlanika v Parizu. "To ni izjava, to je žalitev. Veleposlanik bo poklican na pogovor na ministrstvo, da bo pojasnil stvari," so sporočili iz Elizejske palače.