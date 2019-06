EPP vztraja: Weber mora biti novi predsednik Evropske komisije

"Naše stališče v pogajanjih je v resnici zelo skromno," je dejal hrvaški premier Andrej Plenković, ki se udeležuje sestanka EPP. Od vseh temeljnih vodilnih vlog želi EPP izključno predsednika Evropske komisije, medtem ko so vsi drugi položaji na voljo tistim, ki so dosegli drugi in tretji rezultat, po nekih scenarijih tudi tistim, ki so dosegli četrti rezultat, je pojasnil.

Plenković: Weber mora biti naslednji predsednik Evropske komisije

Plenković je edini voditelj članice Unije, ki se udeležuje tridnevnega sestanka EPP v baskovskem obmorskem mestu, čeprav je pred tedni kazalo, da je mogoča tudi udeležba nemške kanclerke Angele Merkel, do nedavnega pa je bilo na sestanku pričakovati tudi latvijskega premierja Krišjanisa Karinša, ki je poleg Plenkovića koordinator EPP za pogajanja o vodilnih položajih.

EPP vztraja, da mora položaj predsednika Evropske komisije zasesti njihov vodilni kandidat Manfred Weber. Foto: Reuters

Hrvaški premier je poudaril, da Weber ne uživa le podporo skupine EPP v Evropskem parlamentu, temveč tudi podporo voditeljev članic iz konservativne družine. EPP je jasna relativna zmagovalka volitev, zato je stališče tako EPP v Evropskem parlamentu kot voditeljev EPP, da mora biti Manfred Weber naslednji predsednik komisije, je pojasnil.

Tudi na nacionalni ravni dobi relativni zmagovalec volitev priložnost, da prvi sestavi vlado, nič ni bolj naravnega, je ponazoril Plenković. Na kocki je spoštovanje procesa, ki v EPP traja osem mesecev, od lani novembra, ko je stranka Webra izbrala za vodilnega kandidata v bitki s še enim dobrim kandidatom, Fincem Alexandrom Stubbom, je spomnil.

EPP podpira Webra, socialisti Timmermansa, liberalci pa Vestagerjevo

Weber je izpostavil, da so danes opredelili dve plati pristopa EPP za pogajanja v prihodnjih tednih. Največja politična družina terja pravico do vodenja ob pripravljenosti na kompromise, pri čemer želijo ustvarjati stabilnost in zagotoviti Evropi novo perspektivo. "Jutri gremo v Bruselj in začnemo pogajanja s preostalimi tremi ključnimi proevropskimi skupinami," je napovedal kandidat za predsednika komisije.

Plenković je še povedal, da je sestanek šestih koordinatorjev treh glavnih političnih družin o vodilnih položajih minuli petek v Bruslju pokazal, da v tekmi za predsedniški položaj v komisiji konservativci podpirajo Webra, socialisti Fransa Timmermansa, liberalci pa Margrethe Vestager. Na vprašanje, ali je Vestagerjeva vodilna kandidatka, odgovarja, da je bila minuli petek tako predstavljena.

Na vprašanje, kako pomembno je spolno ravnotežje, je odgovoril, da so sedaj na zasedanjih Evropskega sveta od skupaj 30 voditeljev le štiri ženske: litovska predsednica, nemška kanclerka, britanska premierka in visoka zunanjepolitična predstavnica Unije iz Italije. Na vprašanje, ali bi morali dva od štirih položajev zasesti ženski, pa je odgovoril, da to nikjer ni zapisano.

O možnosti dogovora o svežnju ključnih položajev, torej o predsednikih Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropske centralne banke in visokem zunanjepolitičnem položaju, že na vrhu ta mesec je hrvaški premier dejal, da je pri političnih ocenah realen in da gre za zelo kompleksen proces pogajanj, ki bo terjal še veliko naporov.