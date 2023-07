Električne polnilne postaje za avtomobile na vsakih 60 kilometrov

Poslanke in poslanci so dosegli, da morajo biti električne polnilne postaje za avtomobile z izhodno močjo najmanj 400 kilovatov ob jedrnem omrežju TEN-T do leta 2026 nameščene vsaj na vsakih 60 kilometrov.

Poslanke in poslanci so dosegli, da morajo biti električne polnilne postaje za avtomobile z izhodno močjo najmanj 400 kilovatov ob jedrnem omrežju TEN-T do leta 2026 nameščene vsaj na vsakih 60 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Evropski parlament je sprejel nova pravila za namestitev več polnilnih postaj in okolju prijaznejša pomorska goriva. Polnilne postaje za avtomobile bodo postavljene na vsakih 60 kilometrov, za tovornjake in avtobuse na vsakih 120 kilometrov, za vodik pa na vsakih 200 kilometrov. Polnjenje je možno brez naročniškega razmerja, alternativno gorivo pa se plačuje na kilovaturo, kilogram, minuto oziroma glede na čas najema. Na voljo bo tudi več zelenih pomorskih goriv za kontejnerske in potniške ladje.

Poslanke in poslanci so sprejeli nova pravila za namestitev več črpalk z alternativnim gorivom za avtomobile in tovornjake, preprosto polnjenje in čistejša pomorska goriva.

Nova pravila so del svežnja Pripravljeni na 55 do leta 2030, načrta Evropske unije, ki predvideva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 odstotkov do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Končni cilj svežnja je razogljičenje prometa.

Polnilne postaje za avtomobile do leta 2026, za tovornjake in avtobuse do leta 2028

Poslanke in poslanci so dosegli, da morajo biti električne polnilne postaje za avtomobile z izhodno močjo najmanj 400 kilovatov ob jedrnem omrežju TEN-T do leta 2026 nameščene vsaj na vsakih 60 kilometrov. Izhodna moč omrežja se bo do leta 2028 povečala na 600 kilovatov.

Polnilne postaje za tovornjake in avtobuse morajo biti nameščene na vsakih 120 kilometrov. Do leta 2028 morajo biti te postaje na voljo na polovici glavnih cest v Evropski uniji, in sicer z izhodno močjo od 1.400 do 2.800 kilovatov, odvisno od ceste. Države članice morajo poskrbeti, da bodo do leta 2031 polnilne postaje za vodik ob jedrnem omrežju TEN-T nameščene vsaj na vsakih 200 kilometrov.

Uporabniki vozil na alternativna goriva morajo imeti možnost enostavnega plačevanja na polnilnih mestih (s plačilnimi karticami ali brezkontaktnimi napravami in brez naročniškega razmerja), cene teh goriv pa morajo biti prikazane v kilovaturah, kilogramih ali minutah oziroma glede na čas najema. Poslanke in poslanci so dosegli, da bo Komisija do leta 2027 vzpostavila podatkovno zbirko Evropske unije s podatki o alternativnih gorivih. Potrošniki bodo tam lahko našli informacije o razpoložljivosti goriv, času čakanja in cenah na različnih postajah.

Bolj zelena pomorska goriva

Evropski parlament je sprejel tudi nova pravila o bolj zelenih pomorskih gorivih. Na pogajanjih s Svetom so poslanke in poslanci dosegli, da bodo ladje postopoma zmanjšale izpuste toplogrednih plinov, in sicer tako, da bodo količino toplogrednih plinov v porabljeni energiji do leta 2025 zmanjšale za dva odstotka, do leta 2050 pa za 80 odstotkov. To bo veljalo za ladje z bruto tonažo nad pet tisoč ton, ki načeloma povzročijo 90 odstotkov emisij ogljikovega dioksida, in za vso energijo, porabljeno na krovu ali med evropskimi pristanišči, pa tudi za 50 odstotkov energije, porabljene na potovanjih s pristaniščem odhoda ali prihoda zunaj Evropske unije ali v najbolj oddaljenih regijah Unije.

Da bi občutno zmanjšali onesnaženost zraka v pristaniščih, bodo morale kontejnerske in potniške ladje do leta 2030 vso električno energijo pridobiti z obale, in sicer v času priveza na pomolu v večjih evropskih pristaniščih. Poslanke in poslanci so v nova pravila vključili tudi dvoodstotni cilj uporabe obnovljivih goriv od leta 2034, če bo komisija sporočila, da bodo leta 2031 obnovljiva goriva nebiološkega izvora predstavljala manj kot en odstotek mešanice virov energije.