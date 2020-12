Eksplozija v središču Beograda: ena oseba umrla, dve huje ranjeni

Nekaj pred deseto uro dopoldne je v središču srbske prestolnice odjeknila eksplozija, v kateri je po do zdaj znanih podatkih ena oseba umrla, dve pa sta huje ranjeni. Po poročanju srbskih medijev je eksplozija v neposredni bližini Radiotelevizije Srbije odjeknila pri delu s plinsko jeklenko. Ravno v tem času so potekala rekonstrukcijska dela na tamkajšnjih napravah. Na kraju dogodka so policija, gasilci in reševalne službe.

Do delovne nesreče je prišlo v času vzdrževalnih del, ki so po poročanju srbskih medijev potekala v stavbi Radiotelevizije Srbija. Po poročanju medijev naj bi eksplodirala jeklenka z vnetljivim plinom, ki se uporablja pri varjenju. Delavci, ki so bili na kraju nesreče, so za tamkajšnje medije povedali, da naj bi eksplozija nastala zaradi iztekanja plina iz jeklenke. Po navedbah očividcev pa naj bi eksplodirale najmanj tri.

V siloviti eksploziji so bili poškodovani deli okoliških objektov in vozila, ki so bila parkirana v bližini. Poškodovana je tudi stavba srbske javne radiotelevizije. Območje je za promet v času, ko poteka reševalna intervencija, popolnoma zaprto.