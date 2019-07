Eksplozija plina na Elbi zahtevala smrtno žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eksplozija plina v dvonadstropni stavbi v mestu Portoferraio na italijanskem otoku Elba je zahtevala smrtno žrtev, še eno osebo pogrešajo. Izpod ruševin so doslej rešili tri ljudi, poročajo italijanski mediji.

Tri osebe, ki so jih rešili izpod ruševin, so člani iste družine. Pogrešano osebo iščejo tudi s pomočjo psov. Portoferraio je največje mesto na otoku Elba. V pristanišču mesta pristajajo trajekti iz Toskane in Ligurije.