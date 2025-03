Poudarki dneva:



8.30 Putin s savdskim kronskim princem o rešitvah za vojno v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin se je po telefonu pogovarjal s savdskim kronskim princem Mohamedom bin Salmanom, so danes sporočili iz Kremlja. Razpravljala sta predvsem o prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Salman je ob tem zagotovil, da Savdska Arabija podpira vse pobude za politično rešitev konflikta v Ukrajini.

Putin je kronskemu princu povedal, da ceni posredniška prizadevanja Savdske Arabije, ki je doslej na temo vojne v Ukrajini gostila ločeni srečanji med ameriško in rusko ter ameriško in ukrajinsko delegacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Salman je medtem poudaril, da Savdska Arabija podpira vse pobude za politično rešitev konflikta v Ukrajini. Voditelja sta razpravljala tudi o dvostranskem sodelovanju med državama in njegovem pomenu za stabilnost svetovnega naftnega trga, je še sporočil Kremelj.

Putin in Salman sta po poročanju AFP pogovor opravila kmalu po tem, ko je ruski predsednik v četrtek dejal, da je načeloma pripravljen podpreti začasno prekinitev ognja z Ukrajino, a da obstajajo nianse, o katerih se morajo še pogovoriti z ameriškimi sogovorniki, tudi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Slednji je izjavo Putina označil za obetavno, v Ukrajini pa so do nje kritični.

Omenjeni predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja med Ukrajino in Rusijo je državni sekretar ZDA Marco Rubio predstavil na srečanju v Savdski Arabiji z ukrajinsko delegacijo, ki ga je tudi sprejela.

7.50 Države G7 si na srečanju v Kanadi prizadevajo za enotno stališče glede Ukrajine

Enotnost skupine, ki jo sestavljajo Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Združeno kraljestvo in ZDA, je močno omajala vrnitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo. Trump se je v zadnjem času zbližal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in vodi trgovinsko vojno proti do zdaj tesnim zaveznikom ZDA, poroča STA.

Tiskovni predstavnik japonskega zunanjega ministrstva Toshihiro Kitamura je izrazil upanje, da bo skupina G7 dosegla izjavo o enotnosti glede Ukrajine. "Če tega ne bomo storili, bo to koristilo le državam, kot sta Kitajska in Rusija," je dejal.

Diplomatski vir je za agencijo AFP ocenil, da je do dogovora še daleč. "Vsi opazujejo drug drugega, vsi vztrajajo pri svojih stališčih, vendar ne prehajajo v ofenzivo," je dejal.

Ministri skupine G7 se sestajajo v času, ko si ZDA intenzivno prizadevajo za prekinitev ognja v Ukrajini. Načrt Washingtona za 30-dnevno prekinitev ognja je Ukrajina pripravljena sprejeti, ruski predsednik Putin pa je sporočil, da je načeloma pripravljen podpreti začasno premirje z Ukrajino, a da obstajajo "nianse", o katerih se je treba še pogovoriti.

Vodje diplomacij G7 so na srečanju na jugovzhodu Kanade razpravljali tudi o bližnjevzhodnem konfliktu in poslabšanju razmer v Siriji. Vse razprave so se po poročanju AFP zapletle zaradi napetosti med ZDA in preostalimi članicami skupine, zlasti zaradi trgovinske vojne, ki jo je sprožil Trump. Trgovinska vojna je tudi ena od tem srečanja.

Še pred začetkom zasedanja sta se v Charlevoixu v četrtek sešla kanadska ministrica Joly in ameriški državni sekretar Marco Rubio. Kanada je v zadnjih tednih tarča Trumpovih trgovinskih in diplomatskih groženj. V sredo so začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija z vsega sveta, Trump pa je v torek sprva severni sosedi zagrozil s podvojitvijo carin, nato pa te načrte opustil. Večkrat je tudi dejal, da bo Kanada postala 51. ameriška zvezna država, kar so v Ottawi zmeraj odločno zavrnili.