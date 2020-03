Dramatičen posnetek z ameriške avtoceste #video

Posnetek policijske kamere prikazuje policista, ki je opravljal kontrolo dokumentov voznika osebnega vozila. Med postopkom je zaslišal glasen pok prometne nesreče, ki se je zgodila le nekaj deset metrov stran. Nemudoma je stekel do svojega policijskega vozila in po radijski zvezi sporočil, da se je zgodila prometna nesreča.

Takoj zatem je stekel do gorečega tovornjaka in iz kabine izvlekel voznika. Le nekaj sekund pozneje je sledila močna eksplozija tovornjaka.

Voznik tovornega vozila je po poročanju ABC News lažje poškodovan, vzrok nesreče pa policija še preiskuje.

Dramatic video shows the moment two New Jersey State Troopers pulled a man out of a tractor-trailer engulfed in flames—seconds before it exploded.



The driver sustained minor injuries and the cause of the crash is under investigation. https://t.co/f8Pbuanpzl pic.twitter.com/5BWtPFxxB6