Pogrešana oče in hči sta noč preživela na kajaku

Po več kot 12 urah iskanja so hrvaški reševalci našli še dva od enajstih kajakašev, ki so včeraj odveslali na odprto morje med Šolto, Bračem in Hvarom. Očeta in njegovo mladoletno hčer, ki sta noč preživela na morju, so našli v zgodnjih jutranjih urah.

Včeraj okoli 17. ure popoldne je bila hrvaška reševalna služba obveščena o skupini pogrešanih kajakašev, ki so odveslali na odprto morje. Stekla je iskalna akcija, devet kajakašev so našli, preden se je znočilo. Iskanje očeta in njegove mladoletne hčere pa so nadaljevali danes zjutraj. Ob 6.20 so delavci luške kapitanije sporočili, da sta tudi zadnja dva kajakaša na varnem, poročajo hrvaški mediji.

Pustolovščina s srečnim koncem

Oče in hči sta noč preživela na morju. Našli so ju v zalivu Vele Špiljice na severni strani Hvara in ju prepeljali v bolnišnico, kjer ju je pregledal zdravnik. Drugi rešeni kajakaši bolnišnične oskrbe niso potrebovali.

V iskalni akciji so sodelovali policija, obalna straža, carina in gorska reševalna služba. Kajakaše so iskala tudi plovila, ki so bila takrat v bližini.