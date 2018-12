Dragičević ob izpustitvi iz pripora: Ob 18. uri bom spet na trgu

#PravdaZaDavida #pravdazadzenana #dženanmemić in Belgrade https://t.co/lPIo2ieuup Let’s find out if police from #Serbia went to Banjaluka #BiH to intervene against peaceful protests! Reportedly accents from Serbia behind the balaclavas pic.twitter.com/epUsgEs99r — Srdjan Cvijic (@srdjancvijic) December 26, 2018

Davor Dragičević je bil izpuščen iz pripora po tistem, ko je bil zaslišan na okrožnem tožilstvu v Banjaluki. Njegovo prijetje je v torek sprožilo množične proteste v mestu.

"Sprejeta je bila odločitev, da ni razlogov za njegovo pridržanje," je dejal odvetnik Feraget in dodal, da je bilo vse skupaj "nepotrebna epizoda".

Dragičević napovedal nadaljevanje protestov, policija jih je prepovedala

"Pravica za Davida," je ob izpustitvi vzkliknil Dragičević in ob tem napovedal nadaljevanje protestov na osrednjem trgu v Banjaluki, kjer je v torek prišlo do spopadov s policijo, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi. Policija je sicer prepovedala nadaljnje proteste.

Do stopnjevanja napetosti je prišlo po tem, ko je policija v torek zjutraj prijela Dragičevića. Prijeli so tudi njegovo soprogo Suzano Radanović, mamo ubitega Davida. Dragičević je danes pojasnil novinarjem, da so ga prijeli v trenutku, ko je Davidovo mamo peljal k zdravniku, še navaja Hina. Povedal je tudi, da na policijski postaji z njim niso ravnali slabo.

"Jaz bom ponovno na trgu ob 18. uri. Ne pride mi na misel, da mojega otroka prepustim zločincem in morilcem." Zatrdil je, da bodo protesti trajali, vse dokler ne pride na dan resnica o umoru njegovega sina Davida.

Oče vse od marca noč in dan vztraja na trgu

Občinski redarji so v torek ob pomoči policije z glavnega trga v Banjaluki odstranili improviziran spomenik Davidu Dragičeviću, ki so ga postavili njegovi starši s podporniki, ki trdijo, da so za njegovo smrt odgovorne oblasti Republike srbske.

Davida so našli mrtvega 24. marca letos. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen zaradi kraje. Njegovi starši pa trdijo, da ga je umorila policija. Oblasti Republike srbske so obtožili, da prikrivajo umor, da bi zaščitili policiste.

Na protestih na trgu v Banjaluki se v podporo iskanja pravice za Davida ljudje zbirajo vsak dan od 26. marca, oče umorjenega pa od 20. septembra noč in dan vztraja na trgu.