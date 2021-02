Draghi začel pogovore o oblikovanju nove italijanske vlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji predsednik ECB Mario Draghi je začel pogovore z italijanskimi parlamentarnimi strankami o oblikovanju nove italijanske vlade. Za zdaj so mu podporo izrekli v več strankah, pri čemer pa si še ni zagotovil podpore populističnega Gibanja pet zvezd in skrajno desne Lige. Pogovore bo Draghi predvidoma sklenil v soboto dopoldne.

Nekdanji predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi, ki mu je italijanski predsednik Sergio Mattarella mandat za sestavo nove vlade podelil v sredo, ima danes na programu sestanke z več manjšimi parlamentarnimi strankami oziroma skupinami, poroča STA. V petek se bo Draghi med drugim sestal s predstavniki stranke Živa Italija nekdanjega italijanskega premierja Mattea Renzija, desnosredinske Naprej Italija in levosredinske Demokratske stranke.

Več strank bi podprlo Draghijevo vlado

Te tri stranke in še nekaj manjših levih in sredinskih strank je izrazilo pripravljenost podpreti Draghijevo vlado. Renzi, ki je z izstopom svoje stranke iz dosedanje vlade sprožil njen padec, je dejal, da bo vlada pod Draghijevim vodstvom "rešitev Italije". Vodja stranke Naprej Italija Silvio Berlusconi pa je povedal, da je Mattarellova odločitev, da mandat za sestavo vlade podeli Draghiju, korak v smer, za katero so si prizadevali tudi v njegovi stranki. Obenem je poudaril pomen enotnosti desnosredinske opozicije.

V tej je še skrajno desna Liga Mattea Salvinija, s katerim se bo mandatar sestal v soboto dopoldne. Salvini je zgolj nakazal, da bi lahko podprli Draghijevo vlado, a le, če bo ta na oblasti samo za omejeno časovno obdobje. V soboto, ko bo sklenil pogovore, se bo 73-letni finančnik sestal tudi s predstavniki največje parlamentarne stranke Gibanje pet zvezd, ki je, kar zadeva podporo tehnični vladi, razdeljeno. Odhajajoči zunanji minister Luigi Di Maio, ki je eden od najvplivnejših članov gibanja, se je zavzel za politično vlado, je pa poudaril, da je treba prisluhniti Draghiju.

Conte dejal, da Draghija ne bo oviral

Mandatar je že v sredo govoril tudi z aktualnim premierjem Giuseppejem Contejem, ki je pretekli teden odstopil s položaja. V današnji izjavi za medije je Conte dejal, da Draghija ne bo oviral. "Upam na politično vlado, ki bo trdna in dovolj enotna, da bo sprejemala politične odločitve," je poudaril. Podobno kot Di Maio je izrazil nasprotovanje tehnični vladi.

Nekdanji predsednik ECB naj bi bil medtem po navedbah virov bolj naklonjen vladi, sestavljeni iz tehnokratov, kakršen je sam. Če želi postati premier, ga bodo morali podpreti ali se na glasovanju v parlamentu vzdržati člani ene od strank Liga, Gibanje pet zvezd ali Bratje Italije. Iz urada italijanskega predsednika, ki Draghiju ni postavil roka za sestavo vlade, so medtem sporočili, da pogovore spremljajo z zmernim optimizmom, poroča STA.