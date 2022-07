Italijanski premier Draghi v senatu brez želene podpore. Bo ponudil odstop?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski premier Mario Draghi nocoj na glasovanju o zaupnici v senatu ni dosegel želene široke podpore, zato je verjetno, da bo predsedniku Sergiu Mattarelli ponovno ponudil odstop. Zaupnico je podprlo 95 senatorjev, proti jih je glasovalo 39. Tri vladne stranke, Liga, Naprej Italija in Gibanje pet zvezd, se glasovanja niso udeležile.

Omenjene tri stranke niso sodelovale na nocojšnjem glasovanju o zaupnici, kar pomeni razpad Draghijeve vlade narodne enotnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Draghi je na glasovanju sicer tehnično zmagal, vendar pričakovano izgubil večino.

Draghijev načrt, da bi ohranil koalicijo in ostal v sedlu do konca mandata spomladi 2023, je tako propadel. Po glasovanju naj bi Draghi še nocoj obiskal predsednika Sergia Mattarello in mu ponudil odstop, Mattarella pa bi si lahko vzel nekaj dni časa, da se odloči o nadaljnjem postopku, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pred glasovanjem sta stranki Naprej Italija Silvia Berlusconija in desničarska Liga Mattea Salvinija napovedali, da bo parlament razpuščen, sledile pa bodo predčasne volitve, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Omenjeni stranki nista želeli glasovati o resoluciji, na katero je bila vezana zaupnica, ker sta želeli glasovati o drugi resoluciji, ki bi iz vlade izključila Gibanje pet zvezd. Nekdanji premier Berlusconi in vodja Lige Salvini sta sicer pred tem danes v skupni izjavi sporočila, da bosta podprla Draghija, a le z vlado, ki bo popolnoma prenovljena in v kateri ne bo Gibanja pet zvezd.

Draghi je dopoldne v senatu nakazal, da je pripravljen ostati na čelu vlade, če bodo stranke sklenile nov pakt zaupanja, hkrati pa je predstavil razloge za odstop in pogoje, pod katerimi je pripravljen še naprej voditi vlado.

Draghi od februarja 2021 vodi koalicijo narodne enotnosti, ki vključuje skoraj vse stranke v senatu, razen skrajno desnih Bratov Italije (Fratelli d'Italia) Giorgie Meloni.

Odstop je predsedniku Mattarelli sicer ponudil že minuli teden, potem ko se Gibanje pet zvezd ni udeležilo glasovanja v senatu o ukrepih za pomoč pri soočanju z energetsko krizo ter za vojaško pomoč Ukrajini v višini 26 milijonov evrov. Po Draghijevi oceni je bilo s tem konec zaupanja, na katerem je temeljilo sodelovanje v koaliciji.

Vendar pa je Mattarella odstop zavrnil in Draghija poslal nazaj v parlament, da tam oceni nastali položaj.