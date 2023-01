Domnevni džihadisti v Burkina Fasu ugrabili okoli 50 žensk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podobno naj bi se naslednji dan zgodilo drugi skupini žensk nekoliko severneje. "V obeh skupinah je nekaj ženskam uspelo pobegniti in so se peš vrnile v vas," je povedal neimenovani vir. "Mislimo, da so jih ugrabitelji odpeljali v svoja oporišča," je dodal. (Fotografija je simbolična.)

Domnevni džihadisti so na severu Burkina Fasa ugrabili okoli 50 žensk. Po navedbah lokalnih oblasti in prebivalcev je bilo v četrtek skoraj 40 žensk zajetih na območju kakih deset kilometrov jugovzhodno od mesta Arbinda, okoli 20 pa v petek severno od tega mesta. Nekaj talkam je uspelo pobegniti na prostost.

"Ženske so se zbrale, da bi šle nabirat listje in divje plodove v gozd, saj ni druge hrane," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal eden od krajanov, ki je želel ostati neimenovan.

Skupina žensk se je po njegovih besedah odpravila na pot z vozovi v četrtek, a se do večera ni vrnila. "Mislili smo, da imajo težave z vozovi. A tri so prišle nazaj in povedale, kaj se je zgodilo," je dejal.

Burkina Faso je ena od najrevnejših držav na svetu

Lokalne oblasti so potrdile ugrabitvi, a vojska in civilne službe niso bile uspešne pri preiskovanju območja.

Arbinda leži v regiji Sahel na severu Burkina Fasa, kjer je dejavnih več oboroženih skupin. Območje poleg nasilja pesti tudi lakota.

Burkina Faso je ena od najrevnejših držav na svetu. Pod pritiskom džihadistov je od leta 2015.