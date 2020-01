Dim iz Avstralije celo v glavnem mestu Čila #video

Od avstralske vzhodne obale do čilske prestolnice je sicer več kot 11 tisoč kilometrov.

Stanje v Avstraliji se sicer ne izboljšuje, požari, ki divjajo že od septembra, so po vsej državi zahtevali okoli 30 človeških in več kot milijardo živalskih življenj. Dejanja vlade in izjave premierja Scotta Morrisona so na tisoče Avstralcev pognali na ulice. Več v članku Apokalipsi v Avstraliji ni videti konca, Sydney na nogah.

