Apokalipsi v Avstraliji ni videti konca, Sydney na nogah #video

Stanje v Avstraliji se ne izboljšuje, požari so po vsej državi zahtevali na ducate človeških in več kot milijardo živalskih življenj. Uničenih je na tisoče domov, ozračje pa se je segrelo tako močno, da je ustvarilo popolnoma nove vremenske pojave. Dejanja vlade in izjave premierja Scotta Morrisona so na tisoče Avstralcev pognale na ulice.

Ne samo v Sydneyju, po vsej Avstraliji so se odvijali protesti proti trenutnemu političnemu vrhu, vladajoče so obtožili zaničevanja posledic globalnega segrevanja ter malomarnosti pri reševanju nacionalne krize.

Številni so ogorčeni nad dejanji premierja Scotta Morrisona, ta je med prazniki z družino dopustoval na Havajih, medtem ko je Avstralija gorela. Val kritik se je na Morrisona usul, ko je obiskal najbolj prizadete predele države. Domačini so zavrnili rokovanje s predsednikom, številni pa so mu zabrusili, da med njimi ni dobrodošel. Z argumentacijo družinskega dopusta javnega mnenja ni obrnil v svoj prid. Povedal je namreč, da ni želel razočarati družine, predvsem pa svojih otrok.

Najhujših kritik je bil deležen, ko je izjavil, da odgovornost za reševanje krize pripada zveznim državam, ne zvezni oblasti. Kljub pozivom, naj prostovoljnim gasilcem država ponudi vsaj nekakšno finančno nadomestilo, se je v očeh javnosti znova odzval napačno. Dejal je namreč, da kompenzacija ni potrebna in da noče sprejemati nenadnih odločitev.

Svetovna javnost na pomoč

Obdobje požarov je v Avstraliji vsakoletni pojav. Gasilci in strokovnjaki so opozarjali, da bi se tokratno lahko stopnjevalo, na žalost pa so se njihove napovedi uresničile. Najhujši mogoči scenarij za Avstralce se dogaja že od sredine septembra, namesto požarnega obdobja pa so dobili katastrofo nacionalnih razsežnosti. Razsežnosti požara so nekajkrat presegle tiste v Amazonskem pragozdu lani, več kot 60 tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja je bilo v objemu ognjenih zubljev.

Apokaliptične razmere v Avstraliji so sprožile humanitarne akcije po vsem svetu, odzivi pa so neverjetni. Prostovoljci so na družbenem omrežju Facebook zbrali več kot 30 milijonov dolarjev. Nekateri posamezniki so šli še korak dlje, med njimi tudi Kaylen Ward, ki se je domislila prav posebnega načina za zbiranje denarja. Odločila se je namreč, da bo vsem, ki prispevajo za pomoč Avstralcem, poslala svoje gole slike. Odziv? Izjemen. Zbrala je več kot milijon dolarjev in postala znana kot "naga filantropinja."

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

Kako lahko pomagam?

Prispevate lahko na spodnjih povezavah:

https://www.salvationarmy.org/

https://www.wires.org.au/

