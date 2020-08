Desničarski terorist, ki je pobil 51 ljudi, obsojen na dosmrtno kazen

"Vaši zločini so tako zlobni, da tudi če boste zaprti, dokler ne umrete, to ne bo nikoli zadostna kazen in obsodba," je bil oster sodnik Cameron Mander. Prebral je imena vseh ubitih ter podrobno opisal, kako je Brenton Tarrant streljal na ranjene, ki so moledovali za pomoč. "Bilo je kruto in skrajno neusmiljeno. Vaša dejanja so bila nečloveška," je dejal in ocenil, da sta ga do tega privedla njegova "izprijena ideologija" in "nizkotno sovraštvo", poroča STA.

Medtem je pred sodno dvorano izbruhnilo veliko navdušenje, množica je z vzkliki pozdravljala strogo kazen in prepevala novozelandsko himno, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA. Gamal Fouda, ustanovitelj ene od mošej, ki je bila tarča Tarrantovega napada, je povedal, da je muslimanska skupnost upala na kazen, kakršna je bila izrečena danes, čeprav "nam nobena kazen ne bo vrnila ljubljenih in se bo naša žalost nadaljevala do konca življenja".

Tudi novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki je požela pohvale za svoj sočuten in obenem odločen odziv na napad, je pozdravila izrečeno kazen. "Travma 15. marca ne bo zlahka zaceljena, a upam, da je to zadnjič, ko moramo poslušati ali izgovarjati ime terorista, odgovornega zanjo," je ocenila in dodala, da si zasluži, da preostanek življenja preživi "v popolni tišini". Izrazila je še upanje, da člani muslimanske skupnosti čutijo "objem Nove Zelandije okoli sebe".

Odzval se je tudi avstralski premier Scott Morrison, ki je Tarrantove zločine označil za "strahopetne in grozljive" ter podobno menil, "da je prav, da od njega nikoli več ničesar ne vidimo ali slišimo".

Napad je prenašal v živo prek družbenih omrežij

V najhujšem pokolu v novejši zgodovini Nove Zelandije je močno oboroženi Tarrant 15. marca lani najprej izvedel pokol v mošeji Al Noor v Christchurchu, kjer so potekale petkove molitve, nato pa odšel na drugi konec mesta in morilski pohod nadaljeval v mošeji v soseski Linwood. Ob 51 mrtvih je bilo več deset ljudi ranjenih. Napad je prenašal v živo prek družbenih omrežij. Pozneje je nameraval napasti še eno mošejo, približno uro oddaljeno od Christchurcha, a ga je policija pravočasno ustavila.

Devetindvajsetletni skrajni desničar iz Avstralije, ki zagovarja prevlado bele rase, se je sprva izrekel za nedolžnega, nato pa je marca letos nepričakovano priznal krivdo in s tem postal prvi obsojeni terorist na Novi Zelandiji. Z njegovim priznanjem je odpadla potreba po dolgotrajnem sojenju, ampak so mu morali le še izreči kazen, pri čemer se je Tarrant odrekel pravici do odvetnika. Nova Zelandija nima smrtne kazni, tako da ga je zdaj doletela najstrožja mogoča kazen, kakršne sicer v tej državi do zdaj še niso izrekli, piše STA.

Zaslišanja pred izrekom kazni so trajala štiri dni. Na njih so imeli možnost svoje povedati preživeli napada in svojci ubitih, pa tudi sam napadalec, ki pa te pravice ni izkoristil. Tarrant je bil v strogo zastraženi sodni dvorani ves čas zaslišanj povsem miren in ni kazal nobenih čustev.

Najhujši morilec v zgodovini Nove Zelandije

Tožilec Mark Zarifeh je na sodišču med drugim poudaril, da so njegova grozodejstva brez primere v vsej zgodovini Nove Zelandije in da gre za "očitno najhujšega morilca" v tej državi do zdaj, ki ga je vodila "rasistična in ksenofobna ideologija". Vztrajal je, da je edina primerna dosmrtna zaporna kazen brez možnosti izpustitve.

Tarrantov s strani sodišča imenovani zagovornik Pip Hall je medtem pred sodnikom prebral le kratko izjavo, da Tarrant ne nasprotuje kazni, ki jo predlaga tožilstvo. Je pa tako strogi kazni nasprotoval svetovalec sodišča Kerry Cook, saj naj bi se Tarrantova stališča v vmesnem času spremenila in naj bi obstajala možnost rehabilitacije, še navaja STA.