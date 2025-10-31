Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Petek,
31. 10. 2025,
18.14

12 minut

Petek, 31. 10. 2025, 18.14

12 minut

Desettisoči proti Srbiji: v državi zaradi bombnih groženj ustavili železniški promet

Na. R.

Novi Sad, shod, protest

Foto: Reuters

1. novembra bo v Novem Sadu največji shod v zgodovini Srbije, kamor že več dni potuje na desettisoče študentov iz vse Srbije, kjer bodo obeležili obletnico tragične smrti 16 ljudi v zrušenem nadstrešku na železniški postaji v Novem Sadu. Zaradi domnevnih bombnih groženj so v državi ustavili vse vlake. V Novem Sadu so specialne enote aretirale opozicijskega politika Mišo Bačulova.

Na družbenih omrežjih se širijo številni videoposnetki desettisočih študentov, ki peš potujejo proti Novemu Sadu. Tam bo nocoj potekal študentski sprejem.

Na avtocesti proti Novemu Sadu je na stotine avtomobilov praktično obstalo, nastal je ogromen prometni zastoj. Na avtocesti Beograd-Novi Sad, na izvozu za Inđijo, se je oblikovala dolga kolona vozil, promet je otežen.

Na stotine avtomobilov stoji ali se premika zelo počasi, vključno z vozili, označenimi z zastavami in nalepkami z napisom "Novi Sad 1.11".

Vučić: Žal mi je 

Nekaj pred 18. uro je javnost nagovoril srbski predsednik Aleksandar Vučić. 

Dejal je, da gre za tragedijo, ki je globoko pretresla državo, in prebral imena vseh umrlih. "Jutri bom šel v cerkev molit in prižgal svečo zanje. Pozivam vse ljudi, naj to storijo. Dokler bodo shodi potekali mirno, jih podpiram," je še povedal.

Dodal je, da razume jezo državljanov, ker krivci še niso bili kaznovani. "Tudi zame je to razočaranje, čeprav so takšni procesi zapleteni in dolgi. Upam, da bodo odgovori kmalu," je dejal.

Vučić je priznal, da so mnogi, vključno z njim samim, v preteklem letu naredili napake. "Včasih sem študentom, protestnikom in drugim povedal stvari, ki jih obžalujem. Za to se opravičujem," je dejal. Državljane je pozval, naj obletnico obeležijo mirno in s spoštovanjem. "Pravičnosti je treba zadoščeno, vendar ne na ulicah. Jutrišnji dan ne sme biti dan, ki nas razdvaja, ampak dan, ki nas združuje v žalosti," je dejal Vučić in izrazil sožalje družinam ubitih.

