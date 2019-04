Deset let po potresu italijansko mesto še vedno veliko gradbišče #video

Na žalni procesiji z baklami v L'Aquili, ki se je je udeležil tudi premier Giuseppe Conte, so danes ob 3.32 - času, ko je območje 6. aprila 2009 stresel potres z magnitudo 6,3 - prebrali imena vseh 309 smrtnih žrtev ob zvonjenju zvoncev za vsakega od njih. Spomnili so se tudi 1600 ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Rana za lokalno skupnost je rana za celotno narodno skupnost," je na Facebooku zapisal Conte. Kot je dodal, je minilo deset let in še vedno so se dolžni spominjati tistih, ki so izgubili ljubljene, in tistih, ki zaradi katastrofe še vedno trpijo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kako je L'Aquila izgledala po potresu leta 2009 in kako danes, si lahko ogledate v zgornjem videu.

Ljudje še vedno brez strehe nad glavo

Zaradi potresa je v regiji Abruzza brez strehe nad glavo ostalo najmanj 67.000 ljudi. Foto: Reuters Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v sporočilu ob obletnici pozval k nadaljevanju obnovitvenih del. Številne hiše po njegovih besedah še vedno čakajo na obnovo, uničen in poškodovan je bil tudi znaten del kulturne dediščine. Središče L'Aquile je med drugim še vedno prazno in je podobno gradbišču.

Zaradi potresa je v regiji Abruzza brez strehe nad glavo ostalo najmanj 67.000 ljudi. V projektu izgradnje protipotresnih stanovanjskih poslopij so doslej zagotovili nova bivališča 17.000 ljudem. Tudi elegantna poslopja in trgi v L'Aquili, katerih zgodovina sega v obdobja srednjega veka, renesanse in baroka, se počasi obnavljajo in trgovine spet odpirajo svoja vrata.

Denarja iz Rima ni, župan napovedal odstop

Vendar pa je obnova počasna, zaradi česar je župan L'Aquile Peirluigi Bondi pred dvema tednoma napovedal odstop. Po njegovem mnenju mesto od vlade, ki je na oblasti v Rimu od junija lani, ni dobilo dovolj pomoči. L'Aquila namreč še vedno čaka na javna sredstva za zaključek obnove, usklajene strategije, kako v mestno jedro vrniti življenje in vanj privabiti predvsem mlade, pa ni.

Prelomnica za humanitarce

Je pa potres spodbudil reorganizacijo reševalnih ekip oziroma njihovega posredovanja v potresno precej aktivni Italiji. Predsednik Italijanskega Rdečega križa Francesco Rocca se še dobro spominja prostovoljcev Rdečega križa v L'Aquili, ki so kljub škodi, ki jo je potres prizadejal njihovim družinam, oblekli uniforme in pomagali someščanom.

"Za italijanski Rdeči križ je potres v L'Aquili pomenil organizacijsko, zgodovinsko in humanitarno prelomnico, ki nas je globoko zaznamovala," je poudaril.