Spopad med Trumpom in nekdanjim šefom FBI se nadaljuje

Foto: Reuters

Comey je v letu dni, odkar je brez položaja, napisal knjigo z naslovom Višja zvestoba, pogovor z Georgeem Stephanopoulosom na ABC pa je bil prvi v vrsti intervjujev, ki jih bo v prihodnjih dneh opravil za promocijo knjige, v kateri opisuje okoliščine pred volitvami novembra 2016 in po njih.

Podrobnosti intervjuja so bile objavljene že čez teden, osnovno sporočilo Comeyja pa je, da Trump ne bi smel biti predsednik. Impeachmenta oziroma odstavitve predsednika si Comey ne želi, ker morajo ameriški volivci sprejeti odgovornost za to, kar so storili. Predlagal jim je, naj naslednjič volijo v skladu s svojimi vrednotami.

"Mislim, da ni moralno primeren za predsednika"

Trump naj bi bil antiteza ameriških vrednot, ker takšnega nemoralnega lažnivca še ni bilo v Beli hiši. "Ne sprejemam tega, da ni duševno sposoben ali je v zgodnji fazi demence. Je nadpovprečno inteligenten človek, ki pozorno spremlja pogovore. Ne mislim, da ni zdravstveno sposoben opravljanja položaja, ampak mislim, da ni moralno primeren za predsednika," je dejal Comey.

Comey je med drugim primerjal Trumpa z mafijskim šefom, s katerimi je imel opravka kot zvezni tožilec v New Yorku. Ne na način, da bo nekomu ukazal, naj gre komu polomit noge, ali da bi izsiljeval lastnike lokalov. Ampak je dobil tak vtis, ko je od blizu spremljal Trumpov način delovanja, ko morajo biti šefu vsi brezpogojno zvesti.

Foto: Reuters

Ponovil je, da je Trump zahteval od njega zvestobo na zasebni večerji, kasneje na zasebnem sestanku pa še, naj preneha preiskovati nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost, generala Michaela Flynna, ki je bil odstavljen, ker je preiskovalcem lagal o stikih z Rusi. Comey mu ni obljubil niti zvestobe niti tega, da bo prenehal preiskovati Flynna, zaradi česar ga je Trump potem odpustil.

Trump: Comey je najslabši direktor FBI

Trump seveda pravi drugače in vse Comeyjeve navedbe zanika ter označuje za laži. Ofenzivo proti Comeyju je sprožil oziroma nadaljeval v nedeljo zjutraj, ko ga je v vrsti tvitov med drugim obtožil, da ni zelo pameten, da bo šel v zgodovino kot najslabši direktor FBI, da je izmuzljiv, da je vreden zapora, da je lagal kongresu, da je izdajal zaupne informacije in še česa.

Trump napada vse vpletene v preiskavo ruske afere, ki jo je po Comeyju prevzel posebni tožilec Robert Mueller. Za Trumpa je preiskava nepotreben lov na čarovnice oziroma v tem primeru nanj, ki naj bi bil povsem nedolžen.

Krivi in zapora vredni so vsi drugi, med njimi Comey, pa Mueller in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton, nekdanja pravosodna ministrica Loretta Lynch, Hillary Clinton, visoki uradniki FBI, ki sodelujejo v preiskavi, vsi demokrati in še kdo.