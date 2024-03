Veleposlaniki držav članic EU so se zaradi pritiska evropskih kmetov dogovorili o strožjih predpisih za ukrajinsko blago, je sporočilo belgijsko predsedstvo Sveta EU. Kompromis predvideva podaljšanje obdobja za izračun zgornje meje za brezcarinski uvoz ukrajinskega blaga pred ponovno uvedbo carin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Svet EU in Evropski parlament sta prejšnji teden dosegla začasni dogovor o podaljšanju odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine za eno leto do začetka junija 2025. Hkrati sta na seznam blaga, za katerega veljajo t. i. varnostni mehanizmi, ki bi omogočili hitro ukrepanje v primeru večjih motenj na trgu članic, med drugim dodala žito, perutnino, koruzo, jajca, sladkor in med.

Kot sta se še dogovorila, bo Bruselj moral ponovno uvesti carine, če bo uvoz žita, perutnine, jajc, sladkorja, koruze in medu presegel povprečje uvoza v letih 2022 in 2023. Današnji kompromis pa je po navedbah diplomatskih virov omenjeno obdobje za jajca, perutnino, sladkor in koruzo razširil na drugo polovico leta 2021, ko je bilo v EU prodanih manj ukrajinskih kmetijskih proizvodov.

V EU bo tako brez carin predvidoma uvoženega manj ukrajinskega blaga, kot je bilo prvotno načrtovano, navaja dpa.

Kompromis predstavlja odgovor na nezadovoljstvo kmetov v Evropi. Predvsem poljski kmetje, ki trdijo, da jim Ukrajinci predstavljajo nelojalno konkurenco, so v zadnjem času večkrat protestno zaprli ceste proti Ukrajini in nekajkrat celo protestno razsuli ukrajinsko žito.

Glede zaostritve carinskih predpisov bo zdaj moral glasovati Evropski parlament.