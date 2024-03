Kmetje odpovedali protest, sedaj čakajo na vlado

Predstavniki kmetov, ki so zaradi prepočasnega napredka pri pogajanjih z vlado za torek napovedali protest, a so se po poročanju portala N1 odločili, da protest odpovedo. Kmetijska ministrica Mateja Čalušić jim je namreč v petek dala na mizo nekaj predlogov in obljub, zdaj pa bodo počakali, ali bo vladna stran svoje obljube tudi uresničila.

Da protesta, ki so ga za torek tudi v Ljubljani napovedovali kmetje, ne bo, je za N1 potrdil predstavnik Združenja hribovskih in gorskih kmetij Janez Beja, ki je dejal, da so se o tem dogovorili na svetu kmetijsko gozdarske zbornice. Zdaj je na potezi vlada, pravi Beja. “Če ne bo uresničila petkovih obljub, bo protest slej kot prej," je za N1 povedal Beja.

Kot je poročal portal N1, naj bi vlada kmetom obljubila, da jih bo pri postavljanju suhih zadrževalnikov, zaradi katerih so bili kmetje iz Savinjske doline že na cestah, bolj upoštevala. Prav tako so kmetom obljubili, da bo material, ki ga naplavi voda med poplavami, z njihovih njiv odstranila država ali jim, če to ne bo šlo, za “pospravljanje” po poplavah povrnila stroške.

Vlada naj bi bila odprta tudi do izvzetja plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, kar naj bi uredili v zakonu o dohodnini.

Kar se tiče odstrela volkov, naj bi rešitve iskali v smeri, da bi populacijo uravnavali na podoben način, kot to poteka pri medvedih. Nejasno po poročanju N1 ostaja vprašanje plačila pristojbin za gozdne ceste. "Na tej točki nam niso ponudili nič. Zato bomo na zbornici verjetno sedli s pravniki in pogledali, kaj se da. Ustavno sodišče je namreč reklo, da dokler ne bo nepremičninskega davka, se 14,7 odsotna stopnja ne more spreminjati,” je povedal Beja, ki je dodal, da rezulate vladnih obljub pričakujejo najkasneje v mesecu dni.