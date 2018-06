Članice EU z dogovorom za preprečitev vstopa majhnih strank v Evropski parlament

Naslednje evropske volitve bodo v državah članicah EU potekale prihodnje leto, in sicer med 23. in 26. majem. Ker v Uniji narašča zaskrbljenost, da bodo na njih velik uspeh dosegle populistične in evroskeptične stranke, so se države članice po dolgotrajnih pogajanjih dogovorile o volilnem pragu, ki bo znašal najmanj dva in največ pet odstotkov v volilnih enotah z več kot 35 sedeži.

Spremembe bodo v veljavi na evropskih volitvah leta 2024

Po zdaj veljavni ureditvi države članice lahko določijo najnižji prag za dodelitev poslanskih mest, ki pa ne sme presegati petih odstotkov. Slovenija sicer nima določenega volilnega praga, osem poslanskih mest, ki ji pripadajo, pa se med kandidatne liste razdeli po d'Hondtovem sistemu.

Ukrep je del predlaganega reformnega svežnja, ki ga morajo potrditi evropski poslanci. Reforme lahko sicer začnejo veljati šele na volitvah leta 2024, ker glede na smernice Sveta Evrope v 12 mesecih pred volitvami niso dovoljene spremembe volilne zakonodaje.