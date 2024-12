Ministri in državni sekretarji članic EU, pristojni za področje prometa, so na današnjem zasedanju sprejeli izhodišča za pogajanja z Evropskim parlamentom o zakonodajnem svežnju za krepitev pravic potnikov v Uniji in o direktivi, po kateri bi odvzem vozniškega dovoljenja v eni od članic zaradi hudega prometnega prekrška veljal tudi drugod po EU.

Evropska komisija je niz zakonodajnih predlogov, s katerimi želi izboljšati pravice potnikov v EU, predstavila pred letom dni. S svežnjem naj bi na primer zagotovili, da bi bili tudi potniki pri rezervaciji vozovnic pri posrednikih enako dobro zaščiteni kot preostali, izboljšali naj bi tudi nadzor nad izvajanjem obstoječih pravil o pravicah potnikov ter zagotovili učinkovitejše pritožbene mehanizme.

Širitev zaščite

Zaščito bi obenem po novem razširili še na potnike, ki na enem potovanju kombinirajo različne načine prevoza (t. i. multimodalna potovanja). Pri prehodu med različnimi prevoznimi sredstvi naj bi z novimi pravili izboljšali tudi obravnavo invalidov oziroma potnikov z omejeno mobilnostjo.

Iz Sveta EU so sporočili, da so članice EU na današnjem zasedanju, ki se ga je iz Slovenije udeležil državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh, v svojih izhodiščih za pogajanja z Evropskim parlamentom ohranili bistvo predlogov komisije.

Omilitev administrativnih bremen?

So pa, kot so navedli, predvideli omilitev nekaterih predvidenih dodatnih administrativnih bremen za ponudnike prevozov. Med drugim pri predlogu sprememb uredbe o pravicah potnikov predlagajo črtanje določil glede dodatnih zahtev pri nadzoru izvajanja zakonodaje. Pri predlogu uredbe za zaščito potnikov na multimodalnih potovanjih pa naj bi po navedbah iz Sveta EU sozakonodajalcu predlagali več razjasnitev in poenostavitev, ki naj bi izvajanje novih pravil olajšale.

Trenutno se lahko vozniki, ki so jim v eni od držav članic odvzeli vozniško dovoljenje zaradi hudega prekrška, še naprej vozijo v drugih državah članicah. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Druga tema današnjega zasedanja Sveta EU za promet so bila predlagana nova pravila, po katerih bi odvzem vozniškega dovoljenja v eni od članic EU zaradi hudega prometnega prekrška veljal tudi v drugih članicah Unije. Komisija je predlog direktive predstavila marca lani, februarja letos je svoje stališče za pogajanja že sprejel Evropski parlament.

Želja po zmanjšanju števila prometnih nesreč

Direktiva naj bi med drugim prispevala k zmanjšanju števila prometnih nesreč in večji ozaveščenosti ljudi o odgovornejši vožnji. Trenutno lahko namreč vozniki, ki so jim v eni od držav članic odvzeli vozniško dovoljenje zaradi hudega prekrška, še naprej vozijo v drugih državah članicah.

V Svetu EU so navedli, da predlagajo alternativo zamislim Evropske komisije. Po teh bi morala država, ki je izdala vozniško dovoljenje, v primeru hujšega prekrška v eni od drugih članic EU, ki terja odvzem dovoljenja, to prepoved pod določenimi pogoji in skladno z nacionalno zakonodajo izvesti.

Prilagajanje pravil na ravni EU

Svet glede na izzive pri uveljavljanju sicer izvirno nacionalne pristojnosti predlaga, da bi cilje raje dosegli z nadgradnjo letos dogovorjenega nadgrajenega mehanizma čezmejne izmenjave informacij o prometnih prekrških v EU, ki naj bi omogočil učinkovitejše kaznovanje kršiteljev in enako obravnavo voznikov po vsej Uniji.

Obenem članice predlagajo tudi jasnejšo opredelitev hujših prekrškov in prilagoditev pravil za tiste primere, ko je nek prekršek v določeni državi označen za hujšega, v drugi pa ne. Obenem Svet EU predlaga tudi, da za prekrške, za katere je predviden odvzem dovoljenja za obdobje do treh mesecev, in v primerih, ko je do konca tega obdobja ostalo manj kot mesec dni, nova pravila ne bi veljala.

Svet EU predlaga tudi nekatere spremembe glede obsega in načina izmenjave informacij med nacionalnimi organi, jasno pa bi tudi zapisali, da imajo članice še vedno pristojnost, da postavijo dodatne pogoje, kdaj lahko voznik prekrškar zopet zakonito vozi na njihovem ozemlju, tudi ko mu je domača država vrnila vozniško dovoljenje.