Vozniška dovoljenja: zanimiva zgodba prav posebnega med njimi

To je vozniško dovoljenje nemškega poklicnega voznika Josefa Strassla, ki ga je dobil 10. septembra leta 1910. Dokument bo torej kmalu star že 110 let. Foto: Mercedes-Benz

To je eno izmed najstarejših vozniških dovoljenj na svetu, ki so ga v Nemčiji leta 1910 dodelili Josefu Strasslu. Še mnogo pred njim je s posebnim dovoljenjem smel na ceste zapeljati tudi Carl Benz, izumitelj avtomobila.

Začetek dokumenta, ki je pred 122 leti dovolil Karlu Benzu voziti njegov patentni avtomobil. Foto: Mercedes-Benz Carl Benz se je lahko s svojim konceptom avtomobila po nemških cestah vozil že leta 1888. Takrat so mu v uradu v Mannheimu izdali poseben dokument, s katerim mu omogočajo testne vožnje s patentom lastnega avtomobila.

Nemški imperij je vozniška dovoljenja vpeljal leta 1909, kar pa ni bil prvi tak primer v evropskem prostoru. V Veliki Britaniji je vozniško dovoljenje postalo obvezno 1. januarja 1904, v ZDA pa že leto pred tem. Daleč pred vsemi pa so bili Francozi, ki so vozniška dovoljenja poznali že leta 1899. V prvem letu so jih samo na področju Pariza izdali skoraj 1.800. Vozniška dovoljenja za konjske vprege niso bila potrebna in te je Nemčija kot obvezne vpeljala šele leta 2017.

Sledile so ustanovitve šol za bodoče voznike, pri Benzu je ena takih nastala že leta 1904. Tam se je svojega prihodnjega poklica učil tudi poklicni šofer Josef Strassl, ki je dovoljenje dobil 10. septembra 1910. Njegov dokument danes hrani Mercedes-Benzov muzej.

Nekateri poznajo tudi že digitalna dovoljenja

Vozniška dovoljenja v marsikateri državi ostajajo v obliki papirnatega dokumenta. V Sloveniji še ni bilo polnega prehoda na kartično obliko dovoljenj, nekatere države – na primer Norveška, Estonija in Kosovo – danes poznajo že digitalna dovoljenja v obliki aplikacij na mobilnih telefonih.

Prvi Benzov patentirani avtomobil. Foto: Wikimedia Commons

Carl Benz je prvi avtomobil na bencin izdelal leta 1885. To je bilo trikolesno vozilo z motorjem na notranje izgorevanje in električnim vžigom. Motor je imel en valj z močjo 0,6 kilovata, najvišja hitrost je znašala 16 kilometrov na uro. Patent avtomobila je Benz prijavil 29. januarja leta 1886. Dve leti pozneje je njegova žena Bertha s tem avtomobilom opravila prvo daljšo vožnjo. Pot iz Mannheima do Pforyheima je bila dolga dobrih 100 kilometrov, zanjo pa je potrebovala skoraj 13 ur. Mestna lekarna v Wieslochu, kjer je lekarnar prevozno sredstvo oskrbel s petrolojem (uporabljeno gorivo za vozilo), je postala neuradno prva bencinska črpalka na svetu.