Češka dobila novo koalicijo: v vlado tudi Pirati

Foto: Predsedniki koalicijskih strank Marian Jurečka, Marketa Pekarova Adamova, Petr Fiala, Ivan Bartoš in Vit Rakušan.

Mesec dni po parlamentarnih volitvah na Češkem je zmagovalec volitev, konservativno zavezništvo Skupaj (Spolu) podpisalo koalicijsko pogodbo z liberalnim zavezništvom med Pirati ter Stranko župani in neodvisni (Stan), v skladu s katero bo novi premier postal vodja Demokratske državljanske stranke (ODS) Petr Fiala.

Koalicijsko pogodbo so danes podpisali predsedniki petih strank - TOP 09, ODS in krščanski demokrati (KDU-ČSL) iz zavezništva Skupaj ter Piratov in stranke Stan. Pri Piratih mora sicer podpisu pogodbe zdaj pritrditi še članstvo stranke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Bodoči premier nekdanji rektor univerze?

57-letnemu Fiali, nekdanjemu rektorju univerze, se tako vse bolj nasmiha premierski stolček. Češki predsednik Miloš Zeman, zaveznik odhajajočega populističnega premierja Andreja Babiša, ki okreva po več kot tritedenski hospitalizaciji, je namreč pred dnevi napovedal, da bo mandat za sestavo vlade podelil Fialu kot zmagovalcu oktobrskih volitev.

Koalicija ima večino

Nova konservativno-liberalna koalicija, ki ima v parlamentu udobno večino 108 od 200 poslanskih sedežev, želi med drugim občutno zmanjšati proračunski primanjkljaj s sedanjih več kot sedem na tri odstotke BDP, sicer pa obljublja reforme na številnih področjih.