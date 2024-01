Poveljnik ukrajinskih sil prošnje Zelenskega, naj odstopi, ne upošteva #vŽivo

Medsebojni spopadi med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in glavnim poveljnikom ukrajinskih oboroženih sil Valerijem Zalužnim so očitno vse bolj napeti. Potem ko ga je Zelenski v ponedeljek prosil, naj odstopi, je general to zavrnil. Špekulacije, da bodo priljubljenega generala odstavili, veljajo sicer za neuradne.

Poudarki dneva:



7.15 General Zalužni zavrnil prošnjo Zelenskega o odstopu

6.50 Stoltenberg v ameriškem kongresu poudaril nujnost financiranja Ukrajine

Kaj se dogaja med Zelenskim in Zalužnim, uradno ni znano, ve pa se, da napetosti med njima tlijo že dalj časa, tudi zaradi neuspeha ukrajinske poletne protiofenzive.

Oleksij Gončarenko, ukrajinski opozicijski poslanec in generalov zaveznik, je za Guardian potrdil, da je Zelenski Zalužnija prosil, naj odstopi, a je ta prošnjo zavrnil, za konflikt pa da naj bi bili krivi medosebni spori. "Osebno menim, da je ideja o odstopu slaba. Med njima ni bistvenih vprašanj, vendar so v uradu Zelenskega zaskrbljeni, da Zalužni daje politične in ne vojaške izjave," je še povedal Gončarenko.

Po ponedeljkovi novici o odstopu, ki se je pojavila na družbenih omrežjih, so se že čez nekaj ur oglasili z ministrstva za obrambo in na kratko zapisali: "Spoštovani novinarji, vsem takoj odgovarjamo. Ne, to ni res."

Poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni, načelnik generalštaba Sergij Šaptala, obrambni minister Rustem Umerov in poveljnik kopenskih sil Oleksandr Sirski na obisku položaja ukrajinskih vojakov sredi ruskega napada na Ukrajino v bližini mesta Kupjansk v regiji Harkov. Foto: Reuters

Najverjetnejša zamenjava Zalužnija bi bil Kirilo Budanov, vodja ukrajinske obveščevalne službe, odgovoren za tajne operacije proti Moskvi, še piše Guardian. Budanova so pred tem že omenjali kot zamenjavo za Oleksija Reznikova na mestu obrambnega ministra v še eni dolgotrajni sagi o razrešitvi, ki se je začela s podobnimi špekulacijami.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg se je v torek v Washingtonu sešel z voditelji ameriškega kongresa in jih prepričeval, da je nadaljevanje vojaške pomoči Ukrajini v nacionalnem interesu ZDA, poročajo ameriški mediji. Stoltenberg je v ponedeljek in torek opravil pogovore v Pentagonu, Beli hiši in State Departmentu.

V kongresu se je srečal s predsednikom predstavniškega doma Mikom Johnsonom, vodjem republikancev, ki ovirajo potrditev dodatne pomoči Ukrajini. Republikanci povezujejo pomoč Ukrajini z ostrejšo politiko vlade proti migrantom. Številni pri tem upoštevajo pozive nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, naj ne sprejmejo kompromisa.

Stoltenberg je poudaril, da je trdna zveza Nato v strateškem interesu ZDA, ki imajo s tem več zaveznikov in prijateljev kot katerakoli druga velesila. Spomnil je, da so evropske zaveznice v zadnjih letih povečale svoje deleže za skupno obrambo, in zatrdil, da je podpora Ukrajini ključna za njeno preživetje in stabilnost Evrope.

Srečal se je tudi z vodjo demokratske manjšine Ahakeemom Jeffriesom in vodstvom odbora za mednarodne zadeve predstavniškega doma. Danes ima predviden govor na konservativni fundaciji Heritage ter obisk ameriškega proizvajalca letal in vojaške opreme Lockheed Martin v Alabami.

"Danes je na vrsti Ukrajina, jutri bi lahko bil na vrsti Tajvan," je pomen nadaljevanja vojaške podpore Kijevu ponazoril Stoltenberg v ponedeljek na skupni novinarski konferenci z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom.

"Če bo zmagal ruski predsednik Vladimir Putin, bo to tragedija za Ukrajince, hkrati pa bo svet še bolj nevaren in vsi mi še bolj negotovi. To bo spodbudilo druge avtokratske voditelje – ne le predsednika Putina, ampak tudi Severno Korejo, Iran in Kitajsko –, da uporabijo silo," je povedal, poroča STA.