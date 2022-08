Brutalni pretep: moškega brcali v glavo in z njo tolkli po asfaltu #video

Posnetek je 21. avgusta posnela naključna mimoidoča oseba, v videu pa se dobro sliši, kako ji eden od policistov zavpije "Nazaj, za vraga," drugi pa ji reče, naj se vrne v avto.

Trije uniformiranci, dva šerifova namestnika iz okrožja Crawford in policist iz Mulberryja, so se tega dne pred trgovino v skupnosti Dyer v okrožju Crawford spravili na moškega in ga na tleh brcali v telo in glavo ter z njo udarjali še v asfalt.

3 Arkansas officers suspended after video of violent arrest emerges https://t.co/hyhn2WmPuc via @nypost Dude, don't fight with the police! You threaten to cut somebody's face off and shove a cop down, what do you expect?