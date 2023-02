Bruselj Sloveniji prižgal zeleno luč za 100 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija je odobrila 100 milijonov evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo podjetjem, ki so jih prizadele posledice ruske agresije na Ukrajino. Pomoč bo v obliki omejenih zneskov krila del plač, ki jih upravičenci izplačujejo zaposlenim, ki delajo s skrajšanim delovnim časom ali morajo v celoti skrajšati svoj delovni čas.

Komisija je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, ter ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči, so danes sporočili iz Bruslja in dodali, da je namen sheme ohraniti stopnjo zaposlenosti in preprečiti odpuščanja.

Sredstva bodo namenjena vsem podjetjem iz vseh panog, z izjemo finančne in zavarovalniške, prav tako ne bodo na voljo za promocijo kmetijskih proizvodov. Za koriščenje sredstev bodo morala podjetja dokazati, da so se njihovi stroški za energijo povečali vsaj za 1,5-krat v primerjavi z referenčno ceno v letu 2021.

Pomoč za aktivne upravičence iz primarne proizvodnje kmetijskih izdelkov ne bo smela preseči 250 tisoč evrov, iz sektorjev ribištva in kmetijstva pa ne več kot 300 tisoč evrov na upravičenca, medtem ko bo pomoč za preostale sektorje znašala največ dva milijona evrov na upravičenca. Pomoč bo na voljo do 31. decembra letos.