Bruselj zaskrbljen zaradi ukrepov na mejah v EU

"Članice so se dogovorile o usklajenem pristopu glede omejitev potovanj. Evropska komisija je zaskrbljena zaradi nedavnih enostranskih odločitev. Spremljamo razmere v vseh članicah in kmalu bomo poslali pisma," je v nedeljo tvitnil Reynders. Ob tem je napovedal, da bo o tem razpravljal z ministri EU za evropske zadeve na zasedanju 23. februarja, poroča STA.

Belgijski mediji so v minulih dneh povzemali Reyndersov odziv na odločitev belgijske vlade, da še za dodaten mesec podaljša prepoved nenujnih potovanj, ki je bila sprva predvidena do 1. marca. Komisar je po navedbah medijev ocenil, da to ni dobra ideja, saj da je treba v skladu s skupnim priporočilom, ki so ga sprejele članice, nenujna potovanja odločno odsvetovati, ne prepovedati.

Priporočila so jasna

Foto: Reuters V Bruslju so danes dodatno pojasnili, da so skupna priporočila o omejitvah potovanj izjemno jasna in da morajo biti "kompas" za vse. Brez usklajenega pristopa vseh 27 članic tvegamo fragmentacijo in motnje prostega gibanja, zato pričakujemo, da bodo vse članice spoštovale skupna priporočila, v skladu s katerimi, naj bi odločno odsvetovale nenujna potovanja, zapiranju meja in splošnim prepovedim pa se je treba izogibati, je povzel Wigand.

Ob tem je spomnil, da si morajo članice v skladu s skupnimi priporočili prizadevati za preprečevanje motenj nujnih potovanj ter omogočiti gibanje čezmejnim delavcem in prosti pretok blaga, poroča STA.

Pod drobnogledom Belgija in Nemčija

Poleg skupnih priporočil o omejitvah potovanj, ki za članice niso zavezujoča, veljajo v EU tudi pravila o prostem gibanju. Komisija sicer spremlja uresničevanje teh pravil, pri čemer izpostavlja, da sredi pandemije novega koronavirusa članice lahko uvajajo ukrepe za zaščito javnega zdravja in zamejitev virusa, ki pa morajo biti sorazmerni, in ne smejo diskriminirati državljanov EU.

V ospredju pozornosti sta zaradi ukrepov na meji trenutno Belgija in Nemčija, a v komisiji opozarjajo pred pretiranim poenostavljanjem in pravijo, da preučujejo ukrepe več držav, ne samo belgijskih in nemških. Na vprašanje, ali so ukrepi Belgije in Nemčije po njihovi oceni sorazmerni, so dejali, da odgovoriti na to vprašanje ni tako preprosto.