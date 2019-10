Bruselj o ameriških carinah: Ne vidimo alternative povračilnim ukrepom

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je danes izrazila obžalovanje zaradi ameriških carin na blago iz EU, ki so začele veljati danes. "Ukrep ZDA nam ne daje alternative lastnim carinam zaradi primera Boeing, v katerem so ZDA kršile pravila WTO," je poudarila.

Svetovna trgovinska organizacija je uvedbo carin dovolila v začetku oktobra, in sicer v postopku glede nedovoljenih državnih pomoči evropskemu Airbusu. EU je na morebitno ameriško potezo že takrat napovedala protiukrepe, saj v podobnem sporu pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) problematizira ameriško pomoč Boeingu.

Odločitev ameriških oblasti bodo imele posledice

Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire je v četrtek zvečer napovedal, da bo imela odločitev ameriških oblasti konkretne posledice tako z gospodarskega kot političnega vidika. "Tovrstni ukrepi bodo imeli negativne posledice za rast vsega svetovnega gospodarstva," je še dodal po srečanju z ameriškim finančnim ministrom Stevenom Mnuchinom.

Obžalovanje zaradi uvedbe carin je danes izrazila tudi nemška vlada. Kot so poudarili na gospodarskem ministrstvu, carine ne bodo škodovale le evropskim izvoznikom, temveč tudi ameriškim potrošnikom. Posledic za nemško gospodarstvo še ne morejo predvideti, bodo pa razmere podrobno spremljali, so dodali.

Od danes je ocarinjenih več sto izdelkov iz EU v skupni vrednosti 7,5 milijarde dolarjev na leto. Med njimi so italijanski siri, sadje, jogurti in školjke, nemška kava in rezervni deli za fotoaparate ter mikrovalovne pečice in knjige, britanski puloverji, kašmir, odeje in volna. Italijani so se izognili carinam na svoja vina, testenine in olivno olje, zato pa so ocarinjeni francoska vina in olive.

Slovenije uvedene carine ne bodo prizadele

Prav tako so z visokimi carinami po novem obremenjeni keksi, salame, svinjske klobase, maslo in škotski viski. Za zdaj so izvzeti čokolada, grško olivno olje, zamrznjene ribe in jastogi, peneča vina, keramične ploščice in med drugim tudi helikopterji.

Prehrambeni izdelki so večinoma ocarinjeni po 25-odstotni stopnji, evropska letala in deli pa po desetodstotni. Uvedene carine Slovenije ne bodo prizadele niti neposredno niti posredno, so ocenili na Gospodarski zbornici Slovenije. Večji izziv bi lahko pomenil njihov vpliv na razpoloženje v evropskem gospodarstvu in na investicijske odločitve podjetij na evropskih tleh.