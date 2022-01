Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz sporočila, ki je v medije prišlo v ponedeljek, je razvidno, da je višji vladni uradnik Martin Reynolds več kot sto kolegov povabil, naj "prinesejo svojo pijačo" na dogodek, ki naj bi se ga udeležila tudi Johnson in njegova žena Carrie.

"Po izjemno napornem obdobju bi bilo lepo, da bi kar najbolje izkoristili lepo vreme in si nocoj privoščili nekaj družbeno distanciranih pijač na vrtu Downing Streeta 10," je Reynolds zapisal v elektronskem sporočilu maja 2020, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Veliki Britaniji je takrat veljalo prvo zaprtje družbe, vsa družabna srečanja na prostem pa so bila prepovedana.

Zbralo se je 40 članov osebja

Britanski ITV News, ki je objavil sporočilo, navaja, da se je tisti večer na vrtu premierjevega prebivališča zbralo okoli 40 članov osebja. Britanski BBC je medtem sporočil, da so prejeli e-poštna sporočila iz omenjenega obdobja, v katerih nekateri člani osebja dvomijo o tem, ali je povabilo modro.

Medtem so z londonske policije v ponedeljek sporočili, da tudi oni preiskujejo morebitne kršitve zakonov o zaprtju v povezavi z majskim druženjem. "Metropolitanska policija je seznanjena s poročanjem o domnevnih kršitvah predpisov o varovanju zdravja na Downing Streetu 20. maja 2020 in je v stiku s premierjevim kabinetom," so sporočili.

Politični nasprotniki so kritični

Nove trditve so požele val obsodb političnih nasprotnikov. "Boris Johnson, vaše izogibanje je absurdno. Nehajte lagati britanski javnosti. Čas je, da priznate," je tvitnil vodja glavne opozicijske laburistične stranke Keir Starmer.

Medtem je Jonathan Evans, vodja neodvisnega odbora za standarde v javnem življenju, ki predsednikom vlad svetuje glede etike, dejal, da najnovejše obtožbe kažejo na "nepazljivost" pri ohranjanju standardov. "V zadnjih nekaj mesecih smo opazili celo vrsto težav," je dejal, še poroča AFP.

Morebiti zelo škodljiva razkritja sledijo vrsti podobnih trditev prejšnji mesec, glede na katere naj bi na Downing Streetu druženja potekala tudi v času kasnejših zaprtij države pred božičem leta 2020. Johnson je za preiskavo dogodkov imenoval višjo državno uslužbenko Sue Gray, ki naj bi v ločeni preiskavi zajela tudi nove obtožbe. Johnson je po valu obtožb pred božičnimi prazniki sicer zanikal, da bi vedel, da so bila na Downing Streetu med pandemijo kršena kakršnakoli pravila.