Britanski laburisti tarča obsežnega kibernetskega napada

Največja britanska opozicijska Laburistična stranka je danes sporočila, da so bile njene spletne platforme tarča sofisticiranega in obsežnega kibernetskega napada, ki pa mu ni uspelo prebiti varnostnih sistemov.

Napad se je zgodil v ponedeljek sredi kampanje pred splošnimi volitvami 12. decembra.

"Doživeli smo sofisticiran in obsežen kibernetski napad na laburistične digitalne platforme," so sporočili iz stranke. "Hitro smo ukrepali in poskusi niso bili uspešni zaradi trdnega varnostnega sistema. Celovitost vseh naših platform je bila ohranjena in prepričani smo, da ni prišlo do vdora," so dodali.

V stranki so sicer priznali, da je napad upočasnil nekatere aktivnosti med kampanjo, vendar pa so danes že vzpostavili normalno stanje.

Laburisti so incident prijavili nacionalnemu centru za kibernetsko varnost, ki je del obveščevalne agencije GCHQ, poročajo tuje tiskovne agencije.