Britanske oblasti prejele ameriški nalog za izročitev Assangea

Britanske oblasti so imele doslej le začasni nalog za izročitev. Za petek je predvideno naslednje zaslišanje v zadevi. Glede na pričakovanja se bo Assange zaslišanja udeležil preko videoprenosa iz zapora.

Uradno so ga v ZDA obtožili zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, da ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Kasneje pa so obtožnico razširili še za 17 točk, med drugim so ga obtožili vohunstva. Če bo obtožen v vseh 18 točkah, bi ga lahko obsodili na 175 let zapora.

Aprila so ga v Londonu aretirale britanske oblasti

Britanske oblasti so ustanovitelja Wikileaksa aprila aretirale, potem ko mu je Ekvador odvzel državljanstvo in mednarodno zaščito. Britansko sodišče ga je v začetku maja obsodilo na 50 tednov zaporne kazni, ker je kršil določila pogojnega izpusta. Assange je bil namreč leta 2012 po aretaciji zaradi obtožb posilstva izpuščen na prostost, a se je potem izognil odločanju o izročitvi s pobegom na ekvadorsko veleposlaništvo, saj se je bal, da bi ga Švedska izročila ZDA.

Assange ima sicer težave z zdravjem, zaradi česar so na Otoku konec maja preložili zaslišanje v okviru obravnave ameriške zahteve za izročitev.