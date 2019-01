Britanska vojska hoče v svojih vrstah odvisnike od telefonov in selfijev #video

Poleg serije videoposnetkov so izdali šest vrst posterjev, na katerih mladim ob njihovih stereotipnih negativnih lastnostih pripišejo tudi pozitivne. Odvisniki od selfijev so, na primer, samozavestni, preobčutljive "snežinke" sočutne, telefonski zombiji so osredotočeni, "jaz, jaz jaz milenijci" verjamejo vase, odvisniki od videoiger imajo željo, razredni klovni pa dušo.

Pod fotografijo vojaka ali vojakinje na posterju je zapis, da njihova vojska potrebuje njih in njihovo pozitivno lastnost. Navdih so dobili iz plakatov iz časa prve svetovne vojne, na katerih je Lord Kitchener nagovarjal ljudi, da jih njihova država potrebuje.

V vojski pravijo, da kampanja prikazuje mlade, ki so ambiciozni, a se počutijo podcenjene in imajo potencial za opravljanje resnega, pomembnega dela, poroča CNN. "Želeli smo pokazati, da vojska vidi ljudi drugače in preko stereotipov in da znamo prepoznati potencial," so poudarili.

