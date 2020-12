Britanska kraljica: To leto nas je v številnih pogledih zbližalo

V nagovoru narodu, ki so ga ob 15. uri predvajali britanski mediji, je britanska kraljica Elizabeta II. spomnila, da ljudje različnih veroizpovedi letos zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo obeleževati svojih praznikov tako, kot so vajeni. Za mnoge so letošnji prazniki čas skrbi, žalosti in pogrešanja ljubih oseb, čeprav si ponavadi ravno v tem času najbolj želimo objema ali stiska roke. "Če tako čutite, vedite, da niste sami. Moje misli in prošnje so z vami," je dejala Elizabeta II.

V nastalih razmerah britanska kraljica vidi tudi pozitivne plati. "Po vsej skupnosti narodov so moji družini in meni dajale navdih zgodbe ljudi, ki prostovoljno pomagajo v svojih skupnostih, pomagajo tistim, ki so v stiski," je dejala 94-letna monarhinja. Še posebej se je zahvalila mladim in zdravstvenim delavcem. "Tisti v prvih vrstah nam osvetljujejo pot ob podpori izjemnih dosežkov sodobne znanosti, in dolgujemo jim hvaležnost," je dodala.

Kraljica s soprogom prvič po več desetletjih ni odpotovala v Sandringham

Tudi kraljica in njen soprog, britanski princ Filip, sta morala letos spremeniti načrte za praznike in tako praznujeta božič na gradu Windsor na zahodu Londona brez drugih članov družine. Po pisanju STA prvič po več desetletjih nista odpotovala na posestvo Sandringham na vzhodu Anglije, kjer je kraljeva družina ponavadi preživljala ta praznik.

Ponavadi se je več sto navdušencev zbralo ob njihovi poti v cerkev k božični maši, a zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 je bil ta obred letos odpovedan. Prav tako so odpovedali vse obiske. Princ Charles in njegova soproga Camilla naj bi praznike preživela v Gloucestershireu, princ William in njegova soproga Kate pa v podeželski koči Amner Hall, ki je nekaj kilometrov oddaljena od Sandringhama.