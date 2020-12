Britanci zavihali rokave: v enem tednu cepili več kot 130 tisoč ljudi

"Zelo dober začetek programa cepljenja," je poudaril Zahawi. Zapisal je, da so skupaj proti koronavirusni bolezni 19 v sedmih dneh cepili 137.897 prebivalcev Združenega kraljestva. Od tega 108 tisoč v Angliji, 18 tisoč na Škotskem, 7.897 v Walesu in štiri tisoč na Severnem Irskem, poroča STA.

Število se bo po besedah državnega sekretarja, pristojnega za razdeljevanje cepiva proti bolezni covid-19, po vzpostavitvi mreže za cepljenje povečalo. Napovedal je, da bodo prihodnji teden začeli objavljati tedenske podatke o številu cepljenih ljudi.

Cepljenje začeli 8. decembra

V Združenem kraljestvu so pretekli torek, 8. decembra, začeli cepljenje proti novemu koronavirusu s cepivom, ki sta ga izdelala nemški BioNTech in ameriški Prizer. Pričakujejo, da bodo do konca leta prejeli pet milijonov odmerkov tega cepiva, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Naročili so jih sicer 40 milijonov.