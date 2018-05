Bosta Putin in Merklova zaradi Trumpa zbližala stališča?

Ruski predsednik Vladimir Putin bo v črnomorskem letovišču Soči danes sprejel nemško kanclerko Angelo Merkel. Glavne teme njunih pogovorov bodo usoda iranskega jedrskega sporazuma po izstopu ZDA, državljanska vojna v Siriji in konflikt v Ukrajini.

To bo prvo letošnje srečanje dolgoletnih voditeljev Rusije in Nemčije. Čeprav imata Vladimir Putin in Angela Merkel različna stališča do številnih vprašanj, si oba prizadevata za ohranitev jedrskega sporazuma z Iranom, ki se mu je ameriški predsednik Donald Trump pretekli teden odpovedal.

Teheran zahteva, da evropske podpisnice še naprej spoštujejo dogovor

Čas za rešitev zgodovinskega sporazuma iz leta 2015, v skladu s katerim je Iran omejil svoj jedrski sporazum v zameno za odpravo gospodarskih sankcij, se izteka.

Medtem ko Trump grozi s kaznovanjem zaveznikov, ki bodo še naprej poslovali z islamsko republiko, Teheran zahteva zagotovila evropskih podpisnic, da bodo še naprej spoštovale dogovor. V nasprotnem primeru bo obudil svoj jedrski program, kar bi dodatno zapletlo razmere v nemirni regiji.

Putin, ki je tesen zaveznik Irana, s katerim vojaško podpirata režim predsednika Bašarja Al Asada v sirski vojni, bo konec meseca o usodi iranskega jedrskega sporazuma govoril tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Iz Kremlja so medtem sporočili, da sta se ruski predsednik Vladimir Putin in sirski predsednik Bašar Al Asad v četrtek nenapovedano srečala v Sočiju. Putin je Asadu dejal, da so po uspehu sirske vojske v boju proti teroristom izpolnjeni pogoji za politični proces v Siriji, so po pogovorih sporočili iz Kremlja. "Z začetkom aktivne faze političnega procesa se bodo tuje sile umaknile z ozemlja Sirije," je ob tem dejal Putin, ni pa pojasnil, o silah katerih držav je govoril.

Zbliževanje Nemčije in Rusije kot nepričakovana posledica Trumpove politike?

Po vrsti let poglabljanja razpok v odnosih med Vzhodom in Zahodom je Merklova pred kratkim opozorila, da se Evropa ne more več zanašati na tradicionalnega zaveznika ZDA, da jo bo zaščitil. Zbliževanje Nemčije in Rusije bi bila lahko nepričakovana posledica Trumpove odločitve o umiku iz iranskega jedrskega sporazuma, so obisk Merklove v Sočiju komentirali nemški mediji.

Za nemško kanclerko bo največji izziv, kako premakniti zadeve naprej, ne da bi popuščala Putinu glede vrste spornih vprašanj, in sicer od ruske vloge v vojni v Siriji do iranskega balističnega raketnega programa in sankcij proti Rusiji zaradi ukrajinskega konflikta.

Zahodne države obtožujejo Moskvo tudi za napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta v Veliki Britaniji ter kibernetske napade in širjenje lažnih informacij na svetovnem spletu, kar Rusija vse zanika.

Putin za srečanje z Merklovo, Macronom in Porošenkom

Na dnevnem redu pogovorov med Putinom in Merklovo bo po pričakovanjih tudi konflikt na vzhodu Ukrajine, kjer se kljub mirovnemu dogovoru iz Minska nadaljujejo oboroženi spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi uporniki.

Putin je ta teden obudil spomin na rusko priključitev Krima, ko je odprl 19-kilometrski most med rusko celino in polotokom, čez katerega se je sam zapeljal s tovornjakom.

V Moskvi so napovedali, da se bo Putin na srečanju zavzel za štiristransko srečanje z Merklovo, Macronom in ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom, na katerem bi oživili pogovore o morebitni mirovni misiji Združenih narodov ob frontni črti na vzhodu Ukrajine.