Da bi Evropska unija še naprej varovala in krepila mir in varnost, mora zaradi sedanje geopolitične nuje okrepiti svojo obrambno sposobnost, je na slovesnosti ob 20. obletnici članstva Češke v EU v Pragi izpostavil bivši predsednik republike Borut Pahor. Hkrati se je zavzel za širitev Unije na Ukrajino, Moldavijo in države Zahodnega Balkana.

"Za vse nas, od Malte preko Slovenije in Češke do Estonije, je bila širitev EU maja 2004 zgodovinski trenutek brez primere. Evropa je zaradi širitve pred 20 leti še bolj mirna, še bolj varna in uživa še večjo stopnjo blaginje," je na slovesnosti, ki se je je udeležil na povabilo češkega ministra za evropske zadeve Martina Dvoraka, dejal Pahor.

Nekdanji slovenski predsednik, ki je nastopil kot častni govornik, je prepričan, da EU ni strah glede prihodnosti, ima pa glede nje utemeljene skrbi.

Bivši predsednik republike Borut Pahor v govoru na slovesnosti ob 20. obletnici članstva Češke v EU: V strateškem smislu se glede prihodnosti Evropske Unije kaže nekaj temeljnih potreb in nalog:

1. Da bi Evropska unija še naprej varovala in krepila mir in varnost, 1/3 pic.twitter.com/dzZIsBGfbS — Borut Pahor (@BorutPahor) April 4, 2024

Opozoril je, da je bila EU doslej izvoznica miru in varnosti, zdaj pa bi po njegovem mnenju zaradi vojne v Ukrajini morala razmišljati o ukrepih za zagotovitev lastnega miru in varnosti. Kot aktualne izzive je izpostavil tudi konflikt na Bližnjem vzhodu in prepočasno širitev Unije na Zahodni Balkan.

Prepričan je, da bi EU morala zaradi sedanje geopolitične nuje okrepiti svojo obrambno sposobnost ter izvesti reforme navznoter in navzven. "Da bi EU zavarovala svoje strateške interese, pa se mora čim prej razširiti na Ukrajino, Moldavijo in države Zahodnega Balkana," je dodal.

Glede širitve na Zahodni Balkan se po njegovi oceni še posebej mudi, saj Rusija ne skriva interesov, da bi se vmešavala v proces širitve.

Češka je polnopravna članica povezave postala 1. maja 2004 skupaj s Slovenijo, Madžarsko, Poljsko, Slovaško, Estonijo, Latvijo, Litvo, Ciprom in Malto. Omenjene države bodo obletnico članstva obeležile tudi v Bruslju, med drugim v začetku maja na dnevu odprtih vrat Sveta EU.