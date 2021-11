Bo z mesta izvršnega direktorja Twitterja odstopil Dorsey?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jack Dorsey, ki je ustanovitelj in izvršni direktor Twitterja, naj bi odstopil z mesta izvršnega direktorja družbe. Petinštiridesetletni Dorsey je trenutno izvršni direktor Twitterja in družbe Square, ta je podjetje za finančna plačila.

Ni še jasno, kdaj zakaj naj bi se Dorsey odločil za odstop, a kdor ga bo nadomestil, bo imel zelo zahtevno delo, saj bo moral izpolniti zahtevne cilje, ki so si jih pri Twitterju zastavili. Podjetje želi imeti do konca leta 2023 vsaj 315 milijonov dnevnih uporabnikov in vsaj podvojiti svoj letni prihodek.

Dorseyjev položaj na mestu Twitterja se je zamajal lansko leto, ko ga je Paul Singer, ustanovitelj Elliott Managementa in vlagatelj v družbo, vprašal, ali sploh lahko sedi na dveh stolčkih tako velikih podjetij. Pozval ga je, naj odstopi z enega od položajev, še preden se je investicijsko podjetje s Twitterjem dogovorilo za to, da je postalo nosilec interesov.

Dorsey, ki je ustanovil velikana družbenih medijev, je bil izvršni direktor do leta 2008, potem pa je bil s tega položaja prisiljen oditi. Leta 2015 se je vrnil in na čelu nasledil takratnega izvršnega direktorja Dicka Costola, še poročajo pri CNBC News.