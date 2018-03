Bo Trumpova odobritev potovanj na Tajvan zaostrila odnose s Kitajsko?

Zakon o uradnih potovanjih, ki ga je v petek pozno zvečer podpisal predsednik Donald Trump, na Tajvan dovoljuje neomejena potovanja ameriškim in tajvanskim uradnikom na Tajvan oziroma v ZDA. Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakon o potovanjih na Tajvan dovoljuje neomejena potovanja ameriškim in tajvanskim uradnikom na Tajvan oziroma v ZDA. Kot so sporočili iz Bele hiše, zakon "vzpodbuja obiske med ameriškimi in tajvanskimi uradniki na vseh ravneh", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predstavniki sicer že sedaj potujejo na Tajvan, tajvanski uradniki pa občasno obiščejo Belo hišo, vendar srečanj običajno ne izpostavljajo, da ne bi ujezili Pekinga.

Do Trumpovega podpisa, ki ga je Bela hiša objavila v petek pozno zvečer - ko običajno objavlja vesti, za katere upa, da jih v javnosti ne bodo opazili - prihaja v času napetih odnosov med Washingtonom in Pekingom zaradi napovedane uvedbe ameriških carin na uvoz jekla in aluminija. Foto: Reuters

ZDA si uradne stike s Tajvanom prekinile leta 1979

ZDA so uradne stike s Tajvanom prekinile leta 1979 v prid odnosom s Pekingom. Washington je od takrat naprej spoštoval stališče Kitajske, da je Tajvan del njenega ozemlja. S Tajvanom pa je ohranil trgovinske odnose in mu prodaja orožje.

Iz Bele hiše so še sporočili, da bi zakon, ki so ga v kongresu soglasno podprli, danes stopil v veljavo tudi brez Trumpovega podpisa.

Kitajska pozvala ZDA naj ustavi prizadevanja za uradne vezi s Tajvanom

Kitajska se je že jezno odzvala. Kitajsko veleposlaništvo v ZDA je sporočilo, da določeni členi zakona "resno kršijo načelo ene Kitajske, ki je politična podlaga kitajsko-ameriških odnosov". ZDA so pozvali, naj ustavi prizadevanja za uradne vezi ali bistveno izboljšanje odnosov s Tajvanom, poroča nemški portal Deutsche Welle.

Do Trumpovega podpisa, ki ga je Bela hiša objavila v petek pozno zvečer - ko običajno objavlja vesti, za katere upa, da jih v javnosti ne bodo opazili - prihaja v času napetih odnosov med Washingtonom in Pekingom zaradi napovedane uvedbe ameriških carin na uvoz jekla in aluminija.