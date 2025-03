Dan D za Srbijo? In kakšen bo odgovor Vučića?

V Beogradu se po različnih koncih mesta zbirajo tisoči protestnikov iz vse Srbije, ki so jih prebivalci prestolnice že v petek na ulicah prestolnice pričakali z navdušenjem. Del javnosti pričakuje, da bi lahko današnji veliki protest, po številnih v zadnjih petih mesecih, pomenil preobrat in odločilen korak z zlomu oblasti, ki jo že od 2012 obvladuje predsednik Aleksandar Vučić. Po drugi strani ni malo tistih, ki se bojijo nasilja, sprovociranega prav preko Vučića, ki o tem govori v zadnjih dneh.

Dogajanje v Beogradu spremljata naša poročevalca:

Protestniki pod vodstvom študentov, ki so že gonilna sila petmesečnih protestov, se zbirajo na štirih točkah po mestu, veliko pa jih je tudi na eden od osrednjih trgov, na Slaviji. Dopoldne so najprej sporočili, da bo iz varnostnih razlogov prav na tem trgu osrednji protest ob 16. uri. A je potem vendarle prevladala petkova odločitev, da se bodo vsi zbrali pred skupščino Srbije, kjer tabori manjša skupina Vučičevih podpornikov.

Ponoči poškodovana študent in profesor

Dopoldne so sporočili tudi, da se je ponoči zgodil incident, v katerem sta bila poškodovana študent in profesor Fakultete za elektrotehniko. Posredovala je policija, a študenti pa sumijo, da gre za sprovocirano nasilje, še en incident od številnih v zadnjih mesecih, ki so jih povzročili podporniki Aleksandra Vučića.

Foto: Ana Kovač

Srbski predsednik je v petek v nagovoru državljanom posvaril, da bo aretiran vsak, ki bo na protestu kršil javni red in mir. Ponovil je teorijo, po kateri naj bi za protesti stala tujina. Vučić sicer tudi ponavlja, da ne bo dovolil tako imenovane barvne revolucije.

Shod napovedan tudi v Ljubljani

V znak solidarnosti s protestniki je napovedan tudi nov shod pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani.