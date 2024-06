Biden začasno zapira mejo za prosilce za politični azil #video

Ameriški predsednik Joe Biden je danes podpisal izvršni ukaz, s katerim bo začasno zaprl mejo za prosilce za politični azil, ko bo povprečno tedensko število nezakonitih prestopov preseglo 2.500, poroča medij Politico. To povprečje je v tem trenutku že preseženo in mejo bodo zaprli ob polnoči, je povedal tiskovni predstavnik Bele hiše Andrew Bates.

"Za Bidna je varnost ameriških družin vedno na prvem mestu. Zato napoveduje zgodovinski izvršni ukrep, ki bo migrantom ob nezakonitem prestopu meje preprečil pridobitev zatočišča," je sporočil Bates. Biden skuša s tem ukrepom ublažiti zanj najbolj negativno predvolilno vprašanje, saj večina Američanov meni, da so ukrepi njegove vlade privedli do naraščanja števila nezakonitih prestopov meje.

Ob tem so sicer kongresni republikanci letos na pobudo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki bo tudi Bidnov protikandidat na letošnjih predsedniških volitvah, zavrnili potrditev zakonodaje, ki bi vladi omogočila odločnejše ukrepanje, poroča Politico.

"Cilj je zavarovati našo mejo in hkrati ohraniti zakonito priseljevanje v skladu z našimi vrednotami. Med ukrepi, ki jih sprejemamo danes, in politikami iz Trumpove dobe je več razlik. Trumpova vlada je napadla skoraj vse vidike sistema priseljevanja ter to storila na sramoten in nečloveški način. Ukrepi, ki jih sprejemamo danes, bodo veljali le v času najgostejših prestopov meje," je novinarjem po poročanju Politica povedal neimenovani predstavnik ameriške vlade.

Izvrševanje ukaza omogoča izjeme

Mejo sicer lahko po Bidnovem ukrepu spet odprejo takoj, ko bo povprečno število nezakonitih prestopov meje v sedmih dneh padlo pod 1,500. To pomeni, da bo meja sedaj za iskalce azila od danes opolnoči zaprta najmanj dva tedna.

Še vedno bodo sicer veljale številne izjeme, med drugim za otroke brez spremstva, nekatere žrtve trgovine z ljudmi, migrante z resnimi zdravstvenimi težavami ali tiste, ki bi bili v življenjski nevarnosti, če bi jih poslali nazaj.

V skladu z načrtovanimi ukrepi bi lahko uradniki po poročanju televizije CBS hitro izgnali migrante, ki nezakonito vstopijo v ZDA, ko bo dosežen dnevni prag. V času Bidnove vlade so doslej na meji med nezakonitim prehodom prijeli več kot 6,4 milijona migrantov, kar je rekord vseh vlad.

Biden se ne želi prepirati

Predsednik ZDA je kasneje v prisotnosti županov nekaterih obmejnih mest tudi podpisal ukrep, ki ga je predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson označil za "fasado", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Prišel sem, da naredim to, česar republikanci v kongresu nočejo – sprejeti nujne ukrepe za zavarovanje naše meje. Dajmo rešiti problem in se nehajmo prepirati o njem," je ob podpisu izvršnega ukaza izjavil Biden.

Najverjetneje bo predsednikov izvršni ukaz predmet tožb, in to tako s strani zagovornikov priseljevanja kot tudi republikancev, še poroča televizija CBS.