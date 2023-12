Biden podpisal 886 milijard dolarjev vreden zakon o porabi za obrambo

Ameriški predsednik Joe Biden je v petek podpisal 886 milijard dolarjev vreden zakon o porabi za obrambo v proračunskem letu 2024, ki se je začelo že 1. oktobra letos in traja do 30. septembra 2024. V predlogu ni veliko denarja za Ukrajino ali Izrael, saj bo to del zakona o izredni porabi, ki naj bi bil sprejet v začetku prihodnjega leta. Omogočil je tudi pomilostitev več tisoč ljudi, ki so bili po zvezni zakonodaji obsojeni zaradi uživanja ali posedovanja marihuane.

Republikanci in demokrati se zadnja leta v kongresu uspejo pravočasno dogovoriti le glede porabe za obrambo, vse ostalo pa se ureja z izrednimi zakoni, ki nadaljujejo porabo iz prejšnjega leta. Sledijo grožnje s prekinitvijo financiranja zvezne vlade. O obrambnem proračunu je bil dogovor dokončno doseženi prejšnji teden, ko sta oba domova kongresa potrdila predlog zakona.

Tokratni obrambni proračun je za 25 milijard dolarjev višji od tistega v proračunskem letu 2023, ima pa več zanimivih določil. Eno od njih predsedniku ZDA prepoveduje enostranski umik ZDA iz članstva v zvezi Nato. Noben kongresnik tega noče javno komentirati, vsem pa je jasno, da gre za varovalko v primeru, če bi Donald Trump zmagal na predsedniških volitvah.

Proračun prinaša za 5,2 odstotka višje plače vojakom, demokrati so ubranili politiko Pentagona, da se ženskam povrnejo potni stroški za opravljanje umetne prekinitve nosečnosti. Mornarica bo dobila nove ladje, zračne sile nova letala, Ukrajini je za začetek namenjenih 300 milijonov dolarjev, zvezna policija FBI pa bo lahko še naprej brez sodnega naloga prisluškovala tujcem in Američanom v imenu vojne proti terorizmu.

Pomilostil več tisoč obsojencev zaradi uživanja ali posedovanja marihuane

Biden je v petek omogočil tudi pomilostitev več tisoč ljudi, ki so bili po zvezni zakonodaji obsojeni zaradi uživanja ali posedovanja marihuane, je sporočila Bela hiša. Pomilostil je še 11 oseb, ki so dobile nenavadno visoko kazen zaradi nenasilnih kaznivih dejanj, povezanih z mamili.

V sporočilu za javnost je potrdil, da gre za del njegovih prizadevanj, da odpravi neenakosti v ameriškem pravosodnem sistemu. Za nenasilne prekrške oziroma kazniva dejanja, ki so povezana z mamili, kot je marihuana, precej pogosteje preganjajo ali obsodijo pripadnike manjšin in revne kot pa belce ali bogate.

"Kazenska kartoteka zaradi uživanja in posedovanja marihuane številnim po nepotrebnem ovira pot do zaposlitve, stanovanja in izobraževanja. Preveč življenj je bilo postavljenih na glavo zaradi našega napačnega pristopa do marihuane. Čas je, da krivice popravimo," je v izjavi za javnost sporočil Biden.

Zaradi Bidnove odločitve ne bo nihče takoj izpuščen iz zapora, temveč lahko tisti, ki jih odločitev zadeva, za to zaprosijo. Večinoma gre za ljudi, ki so že prestali zaporno kazen, vendar imajo zaradi kazenske kartoteke velike težave pri iskanju dela ali stanovanja, najemanju posojil in drugih dejavnostih. Biden je v sporočilu za javnost pozval guvernerje zveznih držav in lokalne voditelje, ki lahko izdajajo odločbe o pomilostitvi, naj storijo enako kot on.