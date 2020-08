Biden in Harrisova s skupnimi močmi proti Trumpu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden in podpredsedniška kandidatka Kamala Harris sta imela v sredo v državi Delaware prvi skupni nastop, med katerim sta predsednika ZDA Donalda Trumpa med drugim obtožila, da se ni sposoben spopasti s krizo, kot je pandemija covid-19.

"Primer proti Trumpu je sklenjen. Virus je prizadel skoraj vse države na svetu, ZDA pa so najbolj prizadete, ker Trump krize ni jemal resno od samega začetka. To se pač zgodi, če izvolimo fanta, ki ni kos svoji nalogi," je dejala 55-letna senatorka iz Kalifornije, ki si jo je 77-letni Joe Biden v torek izbral za podpredsedniško kandidatko. Dejala je tudi, da je Trump od Baracka Obame in Bidna nasledil najdaljšo gospodarsko rast v zgodovini in potem gospodarstvo popolnoma zavozil, piše STA.

Prava oseba za podpredsednico ZDA

"Niti najmanj ne dvomim, da sem izbral pravo osebo za naslednjo podpredsednico ZDA. Pripravljena je nastopiti položaj in oba sva pripravljena začeti delati za obnovo države," je dejal Biden v telovadnici srednje šole v Greenvillu blizu Wilmingtona. Tam sicer zaradi pandemije ni bilo velike množice, ki ponavadi spremlja tovrstni prvi nastop predsedniškega in podpredsedniškega kandidata ene od dveh velikih političnih strank ZDA.

Foto: Reuters

Pred dvorano se je v deževnem vremenu zbralo le okrog sto ljudi, v njej pa so bili člani Bidnove predsedniške kampanje, družinski člani obeh kandidatov in novinarji. Govora obeh sta zvenela nenavadno, saj ni bilo običajnih prekinitev z navdušenimi aplavzi. Demokratska kandidata sta s tem ponovno pokazala, da pandemijo jemljeta resno.

Biden in Harrisova bosta prihodnji teden na nacionalni konvenciji demokratske stranke v Milwaukeeju, ki bo potekala skoraj povsem virtualno, sprejela nominaciji za volitve 3. novembra. Republikanci bodo imeli konvencijo teden dni kasneje, predvidoma v Severni Karolini in na Floridi. Trump se je odločil, da bo nominacijo sprejel v Jacksonvillu, potem ko mu v Charlottu zaradi koronavirusa niso mogli zagotoviti, da bi nastopil pred polno dvorano. Kasneje je ugotovil, da se to ne bo zgodilo niti na Floridi, ampak Jacksonvilla ni umaknil z urnika.

Trump namerava v času demokratske konvencije preusmerjati pozornost nase z nastopi v Wisconsinu, Minnesoti in Arizoni. Prihodnji četrtek, ko bo Biden sprejel nominacijo, pa namerava imeti govor v Bidnovem rojstnem Scrantonu v Pensilvaniji, poroča STA.

Izbira kandidatke se je Bidnu finančno obrestovala

Izbira prve podpredsedniške kandidatke mešane azijsko-temnopolte rase se je Bidnu finančno obrestovala, saj je v 24 urah od naznanitve imena za kampanjo zbral rekordnih 26 milijonov dolarjev. Denar je prispevalo tudi 150 tisoč novih donatorjev. Harrisova je zanj varna izbira, ki mu bo pomagala utrditi podporo med temnopoltimi in ženskami, pa tudi Američani azijskega izvora.

"Zjutraj so se po Ameriki zbudile deklice, še posebej črne in rjave, ki se danes vidijo v novi luči," je v Wilmingtonu dejal Biden in s tem opozoril na zgodovinski značaj svoje izbire. Republikanci Harrisovo po eni strani kritizirajo, da je radikalna levičarka, po drugi pa, da je predstavnica demokratskega esteblišmenta. Zmerjanja z levičarko ne padejo na plodna tla, saj je Bidnova izbira ameriško levico bolj kot ne razočarala. Harrisova na primer ne podpira splošnega javnega zdravstva, ampak tako kot Biden hibridno zasebno zdravstvo z javno opcijo.

Foto: Reuters

Trump je Harrisovo opredelil kot "zoprno", kar je njegova splošna opredelitev močnih žensk. Njegova kampanja je podpornikom sporočila, da je Harrisova "najbolj zlobna, grozna, nespoštljiva in liberalna od vseh članov ameriškega zveznega senata". Z Bidnom naj bi bila skorumpirana in naj bi želela ščititi kriminalce, odvzeti Američanom orožje in uničiti Ameriko.

Bidnova kampanja pa opozarja, da je Trump še pred dvema tednoma govoril, da bi bila Harrisova dobra izbira za podpredsedniško kandidatko. Kot zasebni državljan je Trump celo finančno podprl njeno kandidaturo za pravosodno ministrico Kalifornije v času, ko se je opredeljeval za demokrata, še navaja STA.