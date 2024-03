Bi šli na volitve, če bi bile te obvezne?

Udeležbo na volitvah smo se navadili jemati kot pravico, ne obveznost. V nekaterih državah pa ni čisto tako. V EU je udeležba obvezna v Belgiji, Luksemburgu, Bolgariji in Grčiji. Obveznost velja tako za državljane iz držav EU kot tudi za registrirane državljane EU (ki niso nujno državljani ene od držav članic EU).

V prvih dveh državah je očitno, da ukrep deluje, saj sta obe na vrhu lestvice po udeležbi, ki krepko presega 80 odstotkov. V Grčiji obveza očitno ne zaleže več toliko (59-odstotna udeležba leta 2019), v Bolgariji pa še manj, saj se je zadnjih volitev udeležila le slaba tretjina volilnih upravičencev.

Kako volivce zvabiti na volišča?

V Belgiji zapovedano udeležbo na volitvah jemljejo precej resno. Volivci, ki ne gredo na volitve, morajo podati legitimen razlog za abstinenco, lahko pa jih doleti tudi globa do višine okoli 80 evrov, za povratnike do 200 evrov. Vendar pa kršiteljev nihče ne preganja zares, pišejo na strani International IDEA, medvladni organizaciji za podporo demokraciji po svetu.

Možno je tudi, da bo abstinent, potem ko ni glasoval na vsaj štirih volitvah v 15 letih, v Belgiji ostal brez volilne pravice, lahko pa bo imel tudi težave z zaposlitvijo v javnem sektorju.

Še bolj strogi so v Luksemburgu, kjer morajo na volišča državljani, stari med 18 in 75 let, ki živijo v Luksemburgu. Kazni za neglasovanje se gibljejo od sto do 250 evrov za prvo kršitev pa do tisoč evrov za ponovitev. Lahko pa volijo po pošti.

V Grčiji so kršitelja lahko doletele upravne sankcije, vključno s prepovedjo izdaje potnega lista, vozniškega ali poklicnega dovoljenja, vendar so bile uradno odpravljene leta 2000. Volitve niso obvezne za starejše od 70 let, hospitalizirane državljane in tiste, ki prebivajo v tujini.

Bolgarija je obvezno udeležbo uvedla leta 2016, vendar pa posledic za kršitelje dejansko ni.