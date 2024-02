Na Upravni enoti Ljubljana še iščejo zaposlene za delo na evropskih volitvah

Potem ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar podpisala odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija, še vedno ni rešen zaplet v Ljubljani, ki je nastal zaradi odstopa tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov. Na Državni volilni komisiji so namreč napovedali, da izplačil po podjemnih pogodbah ne bo več, in zdi se, da je težava plačilo, poroča RTV Slovenija.

Vodstvo Upravne enote Ljubljana med zaposlenimi išče kandidate, ki bi bili pripravljeni sodelovati pri izvedbi volitev. Tajniki in njihovi namestniki za delo na volitvah prejmejo nadomestilo, nekaj posameznikov pa je v preteklosti prejelo tudi plačilo po podjemni pogodbi.

Za predsedniške volitve pred dvema letoma so tajniki in njihovi namestniki v Ljubljani prejeli nadomestilo v višini od 2200 do 2800 evrov. Tajniku Ernestu Mencigarju, ki je s tega mesta zdaj sicer odstopil, je Državna volilna komisija poleg nadomestila izplačala še 4000 evrov po podjemni pogodbi. Skupaj torej več kot 6000 evrov. Za evropske volitve leta 2014 je skupaj prejel 4500 evrov. Zneski za Mencingerja, ki jih je prejemal tudi v preteklosti, niso sporni, še poroča RTV Slovenija.

Zdaj naj bi, kot še navajajo, podatki o visokih izplačilih Mencigarju razburjali zaposlene na ljubljanski upravni enoti. Z drugimi tajniki in namestniki namreč DVK praviloma ni sklepal podjemnih pogodb, razen ko je šlo za nadomeščanje kolegov. Novi direktor DVK Igor Zorčič je napovedal, da podjemnih pogodb ne bo več.

Znano je, da je pred časom odstopilo več kot 30 tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov z območja Ljubljane. Z Ukoma so za STA prejšnji teden pojasnili le, da potekajo pogovori in da je načelnica upravne enote Ljubljana Andreja Erjavec proaktivno pristopila tudi k iskanju zainteresiranih zaposlenih na Upravni enoti Ljubljana, ki do zdaj pri volilnih opravilih niso neposredno sodelovali, a bi zdaj to želeli.