Berlusconi podprl Salvinija za novega italijanskega premierja

Foto: Reuters

Vse štiri stranke v desnosredinskem zavezništvu, ki je zmagalo na nedeljskih volitvah, so se dogovorile, da bo vlado po volitvah oblikoval vodja stranke, ki bo dobila največ glasov. Najmočnejša stranka v zavezništvu je po volitvah postala do tujcev sovražna Liga, ki jo je podprlo 17 odstotkov Italijanov, Berlusconijeva Naprej, Italija pa je dobila 14 odstotkov glasov.

Berlusconi je v intervjuju zatrdil, da nad izidom ni povsem razočaran, saj so mu milijoni Italijanov znova izkazali zaupanje, čeprav zaradi prepovedi ni mogel kandidirati na volitvah.

Dejal je še, da nedeljske volitve niso bile derbi znotraj desnosredinskega zavezništva in da je uspeh zavezništva pomembno politično dejstvo.

Vodja desničarske Lige Matteo Salvini Foto: Reuters

"Podprli bomo Salvinijeve poskuse sestave vlade"

"Dogovore spoštujemo in zdaj bomo podprli poskuse Salvinija, da sestavi vlado," je dejal Berlusconi za Corriere della Sera in izrazil prepričanje, da mu bo uspelo. "Kot vodja Naprej, Italije sem tu, da ga podprem, da jamčim za trdnost zavezništva in da držim obljubo, ki smo jo dali volivcem," je še povedal.

Salvini je že izrazil pripravljenost oblikovati novo vlado. A če bo dobil mandat za to, njegova naloga ne bo lahka. Desnosredinsko zavezništvo s skupno 37 odstotki glasov ni dobilo zadostne podpore volivcev, da bi samo sestavilo vladajočo koalicijo.

"Italija čim prej potrebuje vlado"

"Prepričan sem, da Italija čim prej potrebuje vlado, in ta vlada ne more drugega kot predstavljati koalicijo, ki je zmagala na volitvah. To zavezništvo smo mi, ne Gibanje pet zvezd," je poudaril Berlusconi za Corriere della Sera. Po njegovih besedah je predsednik države Sergio Mattarella, ki je zdaj na potezi, pred težko nalogo, a Berlusconi je prepričan, da jo bo izpolnil z uravnoteženostjo, modrostjo in ustavno strogostjo, po čemer je znan.

Na vprašanje, ali ga skrbi možnost vlade Gibanja petih zvezd s podporo dela Demokratske stranke (PD), je Berlusconi odgovoril, da bi to najbolj moralo skrbeti PD, saj bi to pomenilo njeno politično smrt.