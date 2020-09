Beneški zlati lev ameriškemu filmu Nomadland v režiji Chloe Zhao

V zmagovalnem filmu letošnje Mostre režiserka Chloe Zhao pripoveduje zgodbo Fern, odigrala je jo Frances McDormand, ki se iz svojega obubožanega mesta v Nevadi s kombijem kot sodobna nomadinja poda po svetu.

Foto: Reuters

Srebrnega leva za režijo je prejel japonski režiser Kiyoshi Kurosawa za film Wife of a Spy. V filmu je pred bližajočo se drugo svetovno vojno in invazijo na Mandžurijo na preizkušnji ljubezen žene do moža trgovca v mestu Kobe, ko se pojavi druga ženska, piše STA.

Nagrado za scenarij je prejel indijski filmar Chaitanya Tamhane za film The Disciple, ki je prejel tudi nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov FIPRESCI. Tamhane v filmu pripoveduje zgodbo Sharada, ki sanja, da bo postal pevec tradicionalne indijske glasbe. V stoletja staro tradicijo ga uvede njegov oče. Svojim sanjam sledi z vso iskrenostjo in disciplino ter se popolnoma posveti umetniškemu popotovanju, so vsebino filma povzeli na spletni strani festivala.

Nagrado za najboljšo igralko je prejela Vanessa Kirby

Nagrado Coppa Volpi za najboljšo igralko je žirija namenila britanski igralki Vanessi Kirby za vlogo v filmu Pieces of Woman, ki ga je režiral Kornel Mundruczo. Za najboljšega igralca je nagrado Coppa Volpi prejel italijanski igralec Pierfrancesco Favino za film Padrenostro, ki ga je režiral Claudio Noce.

Foto: Reuters

Posebno nagrado žirije je prejel ruski film Dear Comrades!, ki ga je režiral Andrej Končalovski. Posebna nagrada žirije Marcello Mastroianni za najboljšo novo mlado igralko ali igralca, pa je prejel Rouhollah Zamani za vlogo v iranskem filmu Sun Children, ki ga je režiral Majid Majidi.

V tekmi za zlatega leva je bilo letos 18 filmov

V programu Obzorja je nagrado za najboljši film prejel iranski film The Wasteland, režijo podpisuje Ahmad Bahrami.

Nagrado Europa Cinemas Label Award je v programu Dnevi avtorjev prejela srbsko-slovensko-nizozemsko-bosansko-francosko koprodukcija Oaza v režiji srbskega režiserja Ivana Ikiča. V glavnih vlogah sta zaigrala hrvaški igralec Goran Bogdan in slovenska igralka Maruša Majer.

Za življenjsko delo so letos nagradili britansko igralko Tildo Swinton in hongkonško režiserko Ann Hui. Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je Tildo Swinton opisal kot eno najbolj izvirnih in mogočnih igralk, ki so se dokazale konec prejšnjega stoletja, Ann Hui pa kot eno najbolj spoštovanih, ustvarjalnih in vsestranskih režiserk našega časa.

Letošnja Mostra, ki je potekala ob upoštevanju številnih varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, je bila prvi filmski festival na svetu, ki je bil izveden po zaustavitvi javnega življenja zaradi covida-19. Filmski festival v Cannesu, ki bi moral potekati v maju, je bil namreč v fizični obliki odpovedan.

Zaradi pandemije so letos prikazali manj filmov kot v prejšnjih izdajah, skupaj le 65 iz 50 držav. Festival je tokrat prvič po 11 letih odprl italijanski film, Lacci režiserja Daniela Luchettija, poroča STA.